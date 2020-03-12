Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Два года назад в Республике начал свою работу медиапортал «Линза». Прошло не так много времени, но уже трудно представить вечеринку в донецких заведениях или городское мероприятие, где не было бы фотографов этого портала.

Основная аудитория «Linza» – молодежь. Несмотря на непростое время, проблески мира в Донбассе присутствуют – именно их отображает в своих фотоотчетах команда профессионалов.

Руководитель проекта Дмитрий Александрович рассказал «Комсомолке» о том, как у него зародилась идея создать такой проект и что стоит в ближайших планах на будущее.

– «Linza» – это самый трендовый донецкий медиапроект, который освещает все самое крутое и интересное из развлекательной, вечерней, культурной жизни города и всей Республики. Мы пишем статьи о каких-то заведениях, мероприятиях, анонсы будущих мероприятий, но главное, чем мы занимаемся, – это репортажная фото- и видеосъемка в заведениях, где отдыхают люди.

Наше название появилось абсолютно случайно. Первое, что пришло в голову, – так и назвали. Изначально нас было двое фотографов – я и мой товарищ Вадим. Поначалу это было как хобби, не более. Потом так получилось, что к нам начали приходить фотографы, желавшие за нами следовать. Постепенно образовалась целая команда.

«Линза» бесплатно фотографирует ребят из детских домов на праздниках, которые для них устраивают благотворительные организации. Этому направлению уделяется особое внимание.Фото: linza.pw

Особое внимание медиапортал уделяет помощи детям-сиротам. «Linza» сотрудничает с благотворительными организациями, которые поддерживают ребят из детских домов, в частности устраивают для них различные праздники. Фотографы медиапортала бывают практически на каждом из таких мероприятий – фотографируют радостные лица детей, чтобы люди, оказывающие финансовую помощь, видели, что их деньги идут на благое дело.

– В ресторане «Пятница» мы помогали благотворительной организации «Быть добру». Я лично снимал в макеевском доме малютки. До этого мы были в детском доме «Теремок» на Бакинских комиссаров с донецкой художницей Мариной Андрияновой. Прошлым летом я ездил в Питер с учащимися художественного колледжа. Все подобные съемки мы проводим бесплатно. Участвуем и в городских мероприятиях. Стараемся поддерживать культурные направления.

В команде «Linza» около 40 фотографов-профессионалов. Каждый из них способен передать в своих работах не только цвет, но и эмоции.

– Все ребята снимают на свою аппаратуру. В первую очередь они делают это для себя. Присутствует и коммерция, но многое мы освещаем совершенно бесплатно. Просто нам нравится это делать. А поэтому и подходим ко всему ответственно. Работаем старательно и качественно, чтобы людям потом было приятно смотреть на себя в наших фотоотчетах.

– Где можно узнать, в каком заведении и в какой день будут работать фотографы вашего медиапортала?

– У нас есть анонсы на сайте и в социальных сетях. Там желающие могут узнавать, где и когда будет работать фотограф. А так, в принципе, весь город знает, что мы снимаем практически во всех заведениях.

«Linza» – это самый трендовый донецкий медиапроект. Фото: linza.pw

– Сколько времени уходит на создание фотоотчетов и где их можно посмотреть?

– Обычно до двух суток. Но мы стараемся делать это быстрее. Отчет можно посмотреть на сайте. Значительно раньше выходит превью из шести фотографий. Редактор с фотографом отбирают самые красивые фото и публикуют их в социальных сетях с ссылкой на сайт.

– Что можете рассказать о своей аудитории? Она стала больше за время вашего существования?

– В основном это молодежь. Статистика у нас растет каждый день, в неделю где-то плюс пять-семь процентов получается. На сегодня в группе в Вконтакте - 14 тысяч подписчиков. В Инстаграмме – 12 с половиной тысяч подписчиков. 70 процентов нашей аудитории - женщины. Возраст в основном от 8 до 35 лет.

– Ваши фотографы – это профессионалы, окончившие специальные курсы, или самородки?

– У нас все фотографы самородки. Специального образования у них нет. Большинство ребят в команде мы здесь сами обучаем, и они дальше трудятся, работают, снимают. Есть внештатные сотрудники, они работают на госпредприятиях и не всегда могут выходить фотографировать. Когда я только начинал это дело, были ребята из другого медиапортала, с которыми я работал, и на тот момент я не звал их к себе. Это же у них не основная работа – это дополнительный заработок, пару часов на выходных уделяют, чтобы пофоткать. В первую очередь это общение с людьми. Фотографы могут побывать на разных концертах и мероприятиях.

Фотографы медиапорталп снимают не только в заведениях. Они также освещают общественные и культурные мероприятия в Республике. Фото: linza.pw

– Могут ли к вам в команду попасть молодые фотографы или набор уже не ведется?

– Мы всегда открыты для молодых фотографов. Меня не интересуют фотографы старше 35 лет. Меня интересуют фотографы от 18 до 35. Не важно, женщины это или мужчины. Желательно – из Донецка, чтобы удобно было вечером добираться домой. Молодые люди более амбициозные.

– Благодаря медиапорталу многие узнают о культурной жизни города.

– Мы работаем не только в заведениях. Также мы фотографируем концерты «Русского центра» и городские праздники – День города, День шахтера, День Победы и другие. Есть аккредитованные фотографы, работающие в официальных изданиях. Мы стараемся поддерживать все мероприятия, которые проходят в Донецке. Это как статус. Наши конкуренты не имеют таких масштабов – они не снимают городские и общественные мероприятия.

Несмотря на непростое время, проблески мира в Донбассе присутствуют – именно их отображает в своих фотоотчетах команда профессионалов. Фото: linza.pw

- Снимаете ли вы свадьбы или корпоративы? Или фотографы могут делать это за пределами «Linza»?

– У нас есть техническое задание относительно свадебных съемок, корпоративов и всего остального. В техническом задании указано, что фотографам запрещено снимать какие-либо общественные мероприятия без учета «Linza». Все остальное, что касается студийных съемок, дней рождений, свадеб – это личные съемки ребят, они могут на этом зарабатывать, почему бы и нет. Люди узнают их и знают, что они снимают хорошо.

Основная аудитория «Linza» – молодежь. Фото: linza.pw

– Какие планы на будущее? Не планируете расширить географию своего медиапортала?

– Два года – это действительно немало. Планы, конечно, есть. Для начала зайти хотя бы в соседнюю Республику. Там есть медиапортал, мы с ребятами связывались, мы с ними общаемся. Они смотрят на нас, даже пример берут. Может, получится убедить их стать частью нашей команды. А если все будет хорошо, думаю, мы выйдем и на рынок России.

Анонсы и фотоотчеты медиапортала смотрите на сайте – linza.pw