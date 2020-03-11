2020-03-11T13:14:19+03:00
Политика

Сергей Сивохо стал первым украинским политиком, который признал, что в Донбассе идет гражданская война

Советник секретаря СНБО не стал перекладывать вину на Россию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Сивохо признал, что в Донбассе внутренний конфликт. Фото: rbc.ruСергей Сивохо признал, что в Донбассе внутренний конфликт. Фото: rbc.ru
Изменить размер текста:

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что война в Донбассе является внутренним конфликтом Украины, поэтому страну не примут в НАТО. Он стал первым украинским политиком, который не обвинил Россию и ее войска в агрессии, а назвал вещи своими именами.

Сивохо в эфире телеканала «Наш» спросили о вступлении Украины в НАТО, на что он ответил, что внутренний конфликт в Донбассе ставит крест на подобных устремлениях части украинских политиков.

- Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия, - заявил Сивохо в эфире телеканала «НАШ».

Такие заявления пока на Украине непопулярны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это срыв мирного урегулирования!» ВСУ заняли позиции вблизи Петровского, где были отведены войска

Украинские военные срывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители ДНР попали в жуткую аварию в Ростовской области из-за оплошности водителя
Сергей Сивохо стал первым украинским политиком, который признал, что в Донбассе идет гражданская война
В ДНР создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
В ДНР за сбор и продажу первоцветов будут штрафовать
Три человека пропали на украинских блокпостах с подозрением на коронаврус
Пострадавшие от войны жители ДНР получили двойные гуманитарные наборы
Украинские военные в ЛНР за сутки четыре раза нарушили «перемирие»
ВСУ ведут обстрел: В Горловке прямое попадание в жилой дом
Погода в Луганске на день: 11 марта будет слабый дождь
Погода в Донецке на день: 11 марта будет пасмурно и дождливо
«Не важно, что у тебя шикарный хвост!» В Донецке павлины по мусоркам лазят
На пункте пропуска в Донбассе собака унюхала психотропы
В донецком парке Щербакова будет новый аттракцион - «Зеркальный лабиринт»
Под Донецком обнаружили норку из Красной книги, которая охотилась за рыбой
Жители республик Донбасса могут получить по наследству регрессные выплаты умерших шахтеров
Украинская армия расстреляла Донецк из минометов в отместку за подорвавшийся грузовик с солдатами
У жительницы ДНР заподозрили коронавирус
На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов
Украинские силовики обстреляли 9 поселков под Донецком и Горловкой, тяжело ранили мирного жителя
Срывают Минские договоренности по Донбассу: украинская армия открыла огонь по участку разведения войск в Петровском
Пожарные Донецка спасли двух малолетних детей
Погода на день в Луганске: 10 марта сохранится весенняя жара - до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 10 марта будет солнечно, до +18 градусов
В Донецке открыт сбор денег на лечение 7-летней Киры Головченко
Украина не смогла с 1 марта повысить пенсии у жителей республик Донбасса
У киевских силовиков загорелся блиндаж с боеприпасами – один солдат погиб, шестеро получили ранения
«Для снятия «порчи» нужно завернуть золотые украшения в деньги»: В Кировском мошенница развела девушку на 40 тысяч рублей
Три ДТП, пожар и нарушение линий связи: ВСУ отметили Международный женский день
В результате обстрела со стороны ВСУ ранен житель Зайцево