Сергей Сивохо стал первым украинским политиком, который признал, что в Донбассе идет гражданская война

11 Март 2020 2020-03-11T13:14:19+03:00

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что война в Донбассе является внутренним конфликтом Украины, поэтому страну не примут в НАТО. Он стал первым украинским политиком, который не обвинил Россию и ее войска в агрессии, а назвал вещи своими именами.

Сивохо в эфире телеканала «Наш» спросили о вступлении Украины в НАТО, на что он ответил, что внутренний конфликт в Донбассе ставит крест на подобных устремлениях части украинских политиков.

- Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия, - заявил Сивохо в эфире телеканала «НАШ».

Такие заявления пока на Украине непопулярны.

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ИСТОЧНИК KP.RU