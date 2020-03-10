2020-03-10T10:47:53+03:00
Политика

Срывают Минские договоренности по Донбассу: украинская армия открыла огонь по участку разведения войск в Петровском

Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные заняли оставленные позиции в районе Петровского и открыли огонь из стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные заняли оставленные позиции в районе Петровского и открыли огонь из стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Киевские силовики перечеркивают все договоренности Контактной группы в Минске и «нормандской четверки» в Париже. Только так можно расценить действия в районе села Петровское, где были разведены войска ДНР и Украины. Сначала ВСУ заняли оставленные позиции, а сегодня открыли огонь из стрелкового оружия.

- В 9:15 украинская армия открыла огонь в направлении села Петровское (в пределах участка разведения №3), применяется стрелковое оружие, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстоятельства обстрела уточняются.

Напомним, село Петровское расположено на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка. Там находится один из трех участков разведения войск в Донбассе. Войска Украины и ДНР оставили там позиции в ноябре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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