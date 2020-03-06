«Это срыв мирного урегулирования!» ВСУ заняли позиции вблизи Петровского, где были отведены войска

6 Март 2020 2020-03-06T12:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики оборудовали новые позиции внутри участка разведения сил и средств Петровское-Богдановка. Сделано это впервые с момента последнего отвода войск в ноябре прошлого года. Об этом сегодня сообщили управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

- При этом ВСУ продолжают лживо обвинять наших защитников в нарушении перемирия и открытии огня в границах участка разведения, - отметили в УНМ. - Вранье штаба ООС особенно заметно на фоне ежедневных официальных отчетов СММ ОБСЕ, в которых четко зафиксировано, что огонь на участке разведения в районе Петровского всегда открывается с его юго-западной части - то есть с позиций украинских оккупантов, а разрывы снарядов отмечаются на восточной окраине участка - то есть на позициях защитников нашей Республики.

Кроме этого, сотрудники миссии ОБСЕ продолжают фиксировать украинскую бронетехнику в селе Богдановка и вблизи его, а наблюдателями УНМ ДНР неоднократно фиксировались следы от украинской бронетехники внутри участка разведения, которые вели от позиций ВСУ в районе Викторовки в укрытия внутри участка разведения. Это также является доказательством нарушения украинской стороной действующих договоренностей.

- Мы призываем международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств №3 в районе Петровского и зафиксировать факт нарушения Украиной Минских договоренностей, - заявили в УНМ.

Напомним, села Петровское и Богдановка расположены на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка. Там находится один из трех участков разведения войск в Донбассе. Войска Украины и ДНР оставили там позиции в ноябре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Украина готовится сделать общей границу с Россией и с республиками Донбасса

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU