2020-03-06T10:32:12+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: Украина готовится сделать общей границу с Россией и с республиками Донбасса

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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В подконтрольной Киеву Станице Луганской на линии разграничения с ЛНР установили вывеску «Украина», тем самым признав, что территория республики не является украинской. Фото: ГПСУВ подконтрольной Киеву Станице Луганской на линии разграничения с ЛНР установили вывеску «Украина», тем самым признав, что территория республики не является украинской. Фото: ГПСУ
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Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что теперь границу с Россией и с ЛНР будет контролировать один и тот же погранотряд. Что является косвенным подтверждением признания республики. А в перспективе может привести к введению единых правил пересечения. Хотя нынешний контроль на украинских КПП вдоль линии разграничения с ДНР и ЛНР почти ничем не отличается от контроля на границе с Россией.

ПО «ТЫЩЕ В ДЕНЬ» ЗА РАБОТУ НА КПП

В программу «Путь Визенталь» поступает много сообщений от украинских пограничников. Жалуются на реорганизацию. Пишут, что начаты мероприятия по расформированию Донецко-Луганского регионального управления. Его, кстати, не так давно создали. На его базе создают оперативно-войсковое управление в составе Восточного регионального управления. Место дислокации – Краматорск. Начальник управления будет в ранге замначальника регионального управления. То есть, понижение. И не только для него, а и для остальных. К тому же часть пограничников переведут в тыл.

- Участок ответственности Лисичанского погранотряда передадут Луганскому погранотряду. А это значит, что теперь последний будет отвечать и за границу с Россией, и за линию разграничения, то есть границу с ЛНР. Это что, признание? – задается вопросом Виталий Киселев.

Кстати, пограничникам, оставшимся после реорганизации в зоне операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, обещают ежемесячные доплаты. 17 тысяч гривен (44 тысячи рублей) в месяц за службу на КПП, контрольных постах и других пунктах на линии соприкосновения. И шесть с половиной тысяч (17 тысяч рублей) – в других местах в пределах зоны ООС.

- Я представляю, какая драка была за место в этих списках. Сколько взяток было получено. Сколько надежд разбилось. Семнадцать тысяч доплаты плюс основной оклад – это же тысяча гривен в день. Где-то я уже подобное слышал. А, ну да, было. Шесть лет назад. Порошенко, «тыща в день». Мы потом этих обманутых «заробитчан» в плену подкармливали, - вспоминает ведущий передачи.

В ПОЛЬШЕ ЗАКУПИЛИ СОВЕТСКИЕ БОЕПРИПАСЫ

- Хорошая новость для украинских тыловиков и командиров бригад: ваше командование закупило в Польше выстрелы ВОГ-25 калибром 40-мм. Вы их нам очень много в 2015-м в Чернухино и Дебальцево оставили. Так много, что даже бездонных советских запасов на ваших складах уже катастрофически не хватает, - отмечает Виталий Киселев.

Выстрелы предназначены для стрельбы из подствольного гранатомета, устанавливаемого на автомате. Фото: war-time.ru

Выстрелы предназначены для стрельбы из подствольного гранатомета, устанавливаемого на автомате. Фото: war-time.ru

Оказывается есть в Польше такая фирма – Level11. Торгует старым советским оружием, что у Польши после выхода из Варшавского договора осталось. Вплоть до танков. Но на танки у ВСУ денег сейчас нет. А вот на ВОГи насобирали. На сто восемьдесят тысяч штук.

- Так что скоро на стационарные и полевые склады ВСУ поступит целое состояние. И почему-то я уверен, что практически все эти выстрелы будут распроданы в первые же дни. Максимум, недели. Как говорится, продай сегодня, чтобы коллега не продал завтра. А там можно снова склады зажечь. Опыт-то имеется, - считает ведущий передачи.

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Виталий Киселев рассказал о том, что теперь границу с Россией и с ЛНР будет контролировать один и тот же погранотряд.http://www.gtrklnr.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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