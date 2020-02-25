«Путь Визенталь»: 19 ПТУРов «Фагот», украденные украинскими военными в Донбассе, могут «выплыть» на Ближнем Востоке

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что сейчас лучшие силы украинских сыщиков брошены на поиски 19 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Фагот». Они были украдены в Донбассе в 56-й мотопехотной бригаде.

ОТ ЭТИХ РАКЕТ ГОРЯТ «ЛЕОПАРДЫ» И «АБРАМСЫ»

- У командования 56-й мотопехотной бригады сейчас большие проблемы, - говорит Виталий Киселев. - Нужно срочно оправдаться по факту пропажи девятнадцати пусковых установок ПТУР «Фагот». Поскольку американцы свои ПТУРы «Джавелин», укропам не дают даже «на подержать», тем приходится пользоваться старыми советскими запасами.

Впрочем, для боя старое советское лучше старого американского. В частности, в Сирии террористы успешно жгли ПТУРами «Фагот» немецкие «Леопарды», стоящие на вооружении турецкой армии. До этого танки «Леопард 2А4» западные эксперты называли самыми живучими и защищенными в мире. Также выяснилось, что перед «Фаготами» пасуют даже хваленые американские «Абрамсы».

- И еще одна важная деталь – 56-я бригада была сформирована на основе трех батальонов нацистов-добровольцев из Чернигова, Сум и Полтавы. Продажа оружия там поставлена на поток. Как вы понимаете, бандиты со связями. И где именно могут «выплыть» проданные ими пусковые установки – одному Богу известно, – отмечает ведущий передачи.

Он предполагает, что могут появиться на Ближнем Востоке. Могут на Волыни в «Янтарном княжестве». А могут и в Закарпатье у местных контрабандистов. Кстати, этих «Фаготов» вполне достаточно, чтобы закрыть все перевалы, ведущие из венгерско-русинской области на Украину.

- Вот и роет землю управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Краматорске. «Фаготы» - это вам не автоматы по багажникам тырить. В условиях незалежной ПТУР - почти стратегическое вооружение, - подчеркивает Виталий Киселев.

АМЕРИКАНЦЫ СНОВА ИЩУТ СВОИ ТЕПЛОВИЗОРЫ

Виталий Киселев рассказал, кто причастен к масштабной провокации Киева против ЛНР .http://www.gtrklnr.com/

Тем временем, в 44-ю артиллерийскую бригаду и 14-ю механизированную бригаду едут американские ревизоры.

- У артиллеристов они должны были появиться сегодня, 25 февраля, у «механоидов» - двадцать шестого. Проверять будут наличие приборов ночного видения, переданных Вашингтоном в рамках военно-технического сотрудничества. Так что у вас есть время застрелиться. Хотя мы понимаем, что для последнего у вас кишка тонка, - говорит ведущий передачи «Путь Визенталь».

Он считает, что у украинских военных нет офицерской чести. Они деньги больше родины любят. И им служат.

- Откровенно говоря, нам совершенно наплевать, что с вами будет в результате этой проверки – сядете вы, сбежите, откупитесь. Вот нам это совершенно все равно. Главное, что вы сейчас начнете думать, как свои зады от ревизии прикрыть. И хоть на время забудете об обстрелах и провокациях. А нам и нашим людям от этого полегче будет, - отмечает Виталий Киселев.

Все те, кто пришли в Донбасс, совершили преступление. А у каждого преступления есть имя, фамилия и адрес.

- Мы всех вас найдем и накажем! – предупреждает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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