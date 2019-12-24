Признание солдата 56-й бригады ВСУ: На день рождения комбата Лановенко мы собрали миллион
Признания военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Виталия, перешедшего через линию фронта в ДНР, шокируют. И это не лепет молодого бойца. В украинской армии Виталий с 2015 года – пошел за заработком. За четыре года побывал в трех разных воинских соединениях. Об этом сегодня рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.
- До 16 декабря 2019 года Виталий нес службу на передовой позиции 37-го батальона вблизи поселка Пески под Донецком, которую оставил после конфликта с командиром взвода. С его слов в течение четырех месяцев командование бригады личный состав на передовой не посещало, - отметили в УНМ.
Виталий говорит, что главный коррупционер в батальоне – комбат Лановенко (позывной «Форд»). Ему на подарок ко дню рождения 20 августа собрали с личного состава около миллиона гривен (более 2 миллионов 500 тысяч рублей).
Пьянство Лановенко и его издевательства над подчиненными покрывает командир 56-й бригады Игорь Иванов. А комиссии вышестоящих штабов, прибывающие в соединение, отсиживаются в штабе бригады в Калиново. На передовую проверяющие ни разу не доехали. Видимо, хорошо их встречает и потчует Иванов.
Закончилось это тем, что шесть бойцов обратились с жалобами на горячую линию Министерства обороны. В итоге их избили начальник штаба бригады и комбат, а потом перевели в другие бригады в Донбассе.
Сложилась в батальоне и определенная практика отчетов по дезертирам. Если кого не могут найти более месяца, то подают рапорт о том, что боец самовольно оставил часть с оружием. При этом оружие командир продает. Незавидная участь ждет беглеца, если его найдут. Помимо гауптвахты применяются меры физического унижения перед строем подразделения. После таких издевательств трое военнослужащих покончили жизнь самоубийством.
В УНМ ДНР также отметили, что полученная от Виталия информация подтверждается из других источников в бригаде.
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ИСТОЧНИК KP.RU