2019-07-18T23:24:40+03:00
Политика

В убийстве пожилой дончанки виноват командир 56-й бригады ВСУ Игорь Иванов

В ДНР назвали фамилию украинского комбрига, виновного в обстреле Донецка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку прицельно стреляли из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПо Донецку прицельно стреляли из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Обстрелы на донецком направлении сегодня вечером велись по приказу командира 56-й бригады ВСУ Игоря Иванова. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Украинские боевики из 56-й бригады по прямому приказу Иванова подвергли минометному обстрелу окраины Донецка. Было выпущено восемь мин калибром 120 мм, четыре мины калибром 82 мм и 15 выстрелов из автоматического гранатомета, — говорится в сообщении. - Украинские каратели вели целенаправленный обстрел по объектам гражданской инфраструктуры именно в то время, когда мирные граждане Республики возвращались домой и забирали детей из детских садов.

В УНМ также сообщили, что в результате обстрела мирных кварталов населенного пункта Октябрьский, тяжелые осколочные ранения получила мирная жительница 1951 г.р. от которых, не приходя в сознание, скончалась в больнице. В момент обстрела погибшая находилась во дворе своего дома по адресу ул. Макаренко д.7.

- Украинские фашисты не остановились на обстрелах мирных кварталов и нанесли минометный удар по двум детским садам № 229 и № 269 по улице Градостроителей д.1 и д.5. Детские сады готовились к запуску после предыдущих обстрелов, только это и спасло от жертв среди детей и персонала, говорится в сообщении УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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