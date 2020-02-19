«Путь Визенталь»: Киев и Вашингтон хотят аннулирования Минских соглашений и официального вовлечения американцев в процесс в Донбассе

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, зачем Киев устраивает масштабные провокации против ЛНР, наподобие той, которая произошла 18 февраля.

В этот день ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии поселки Голубовское, Сокольники, Донецкое и Смелое. А подразделения 72-й украинской бригады попытались захватить позиции защитников Республики. Народная милиция ЛНР впервые за долгое время молчания, вынуждена была открыть ответный огонь.

«КАК С ЦЕПИ СОРВАЛИСЬ»

Масштабную провокацию 18 февраля на линии соприкосновения в ЛНР украинские военные готовили заранее. И целью их было не стремление занять очередную высотку в «серой» зоне, а вновь поднять тему «российской агрессии» на главной трибуне ООН в Нью-Йорке 18 и 20 февраля. Сначала это хотели сделать на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14-16 февраля. Но Народная милиция ЛНР не отвечала на огонь. Даже 7 февраля, когда от артобстрела погибли четверо защитников Республики.

- Очевидно, что Чернухинско-Дебальцевский «котел» 2015 года не дает Украине покоя. Хочется реванша, - говорит Виталий Киселев. - Иначе никак не объяснить то обострение, которое мы наблюдаем на линии разграничения на протяжении уже нескольких недель. Укропы как с цепи сорвались. 7 февраля в Золотом-5 погибли четверо моих боевых товарищей. Еще четверо получили ранения. Мы знаем, что цель этих провокаций – заставить нас плюнуть на Минские соглашения и ответить по-полной. Так, как это было в пятнадцатом году.

Ведущий передачи отмечает: Зеленский и его хозяева понимают, что мир уже не очень-то верит их миролюбивым речам и им срочно нужно подтверждение «кровожадности» Донбасса. Мол, посмотрите, мы никого не трогали, а нас обижают.

- Киев и стоящий за ним Вашингтон хотят добиться аннулирования Минска и официального вовлечения американцев в процесс в Донбассе. А заодно – вновь замылить «российской угрозой» глаза европейцам и сорвать их начинающееся сотрудничество с Россией, - считает Виталий Киселев. - Но есть в этом плане изъян: мы о нем знаем. И с каждым новым обстрелом наших городов и поселков в мире становится все меньше людей, верящих вам.

УЖАС – ЛИШИТЬСЯ КРОВА НАД ГОЛОВОЙ

В результате обстрела территории ЛНР 18 февраля был тяжело ранен 54-летний мирный житель, повреждены 10 жилых домостроений. В этот день массированному обстрелу подвергся и горловский поселок Зайцево на территории ЛНР. Там были разрушены 5 жилых домов.

От огня украинской артиллерии пострадали дома жителей ЛНР. Фото: Народная милиция ЛНР

- Говоря о событиях в Донбассе, особенно в 2014 году, мы, как правило, упускаем из вида вопрос о материальном ущербе, который был причинен жителям республик, - отмечает ведущий передачи. - Да, конечно, в первую очередь, тогда речь шла о выживании. Как говорится, не до того было. Но, если вдуматься – многие мои земляки практически полжизни отдали, чтобы свое жилище было. Чтобы детям с внуками было что передать. И что в итоге? Руины. Ужас, конечно – в одно мгновение лишиться крова над головой, потерять дом.

Виталий Киселев считает, что о таких вещах надо говорить, надо их озвучивать.

Виталий Киселев рассказал, зачем Киев устраивает масштабные провокации против ЛНР .http://www.gtrklnr.com/

- Пусть знают мародеры, что им придется отвечать за свои преступления наравне с убийцами, насильниками и грабителями. А база у нас есть, - подчеркивает ведущий проекта «Путь Визенталь».

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