«Путь Визенталь»: Зачем Зеленскому накануне Дня Победы нужны «киборги»-иуды в Донбассе

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, чем занимаются сейчас украинские солдаты и офицеры из 93-й отдельной механизированной бригады. Она в начале войны в Донбассе находилась в Донецком аэропорту. С легкой руки украинских СМИ военных этого соединения прозвали «киборгами».

СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ ИЗ ЭТОГО СОЕДИНЕНИЯ ОСВОБОЖДАЛИ ХАРЬКОВ, ДОНБАСС И ПРАГУ

- Вояки Зеленского, как с цепи сорвались. Бьют по селам ЛНР из всех стволов. Фрунзе, Голубовское, Березовское. Жизнь местных жителей, которую и так нормальной не назовешь, вновь превратилась в сущий ад, - с возмущением говорит Виталий Киселев.

В Березовском 26 января был ранен мирный житель. Осколок попал в руку. Его дом находится в непосредственной близости от передовой. Мужчина категорически отказывается от интервью, даже просто от разговора. Боится украинской мести.

- Его племянник привез сюда. Дежурный хирург удалил осколок, обработал рану, поставил дренаж. Сейчас пострадавший находится в травматологическом отделении, - рассказывает заместитель главного врача Кировской городской больницы Лидия Корниенко.

Врач Лидия Корниенко сообщила, что сделали в больнице для спасения раненого жителя. Фото: ГТРК ЛНР

Начальник, непосредственно ответственный за это преступление и другие обстрелы в районе Кировска, известен. Командир 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Брыжинский.

- Очевидно, очень рассчитывает, что ему удастся скрыться от нашего правосудия где-нибудь в Польше или Америке. Зря надеешься, Брыжинский. Твоим хозяевам будет не до тебя. Тебя спасет только явка с повинной, - предупреждает Виталий Киселев.

93-я бригада недавно заняла позиции вблизи передовой. По ротации. И сразу начала активные боевые действия. Защитники ЛНР прекрасно осведомлены о намерениях так называемых «киборгов» - захватить нейтральную территорию и максимально приблизиться к позициям Народной милиции. Чтобы решительным броском захватить их. Делается это при попустительстве верховного главнокомандующего Зеленского. И не случайно.

- Зеленскому нужно срочно отвлечь внимание жителей от процессов, происходящих внутри Украины. В частности, от подготовки продажи земли. Вот и лупит по Донбассу, устраивает постановки, чтобы потом со скорбным лицом рассказывать о «втратах», - отмечает ведущий передачи.

На Украине за хвалебными одами о «киборгах» мало кто знает о советской истории этого соединения. На самом деле сейчас в этой бригаде служат иуды. 93-я гвардейская стрелковая дивизия получила свое первое боевое крещение в июле 1943 года в районе поселка Прохоровка, во время Курской битвы. Потом дивизия освобождала Харьков, за что получила почетное звание «Харьковская». Соединение участвовало в боях за освобождение Донбасса от фашистской нечисти. Последней битвой в Великой Отечественной войне для воинов дивизии стало участие в освобождении Праги в мае 1945 года.

И вот теперь Брыжинский с подчиненными готовы опозорить доброе имя тысяч павших воинов. Накануне 75-летия Великой Победы. Впрочем, какие фашистские каратели «однополчане» советским бойцам.

КАРАТЕЛЬ ПИЛИЛ РУКУ ПЛЕННОМУ ОПОЛЧЕНЦУ

О карателях жители Донбасса помнят с 2014 года. Это одна сплошная незаживающая рана. Отдельное место в ней занимают «бойцы» из добровольческого батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация).

Виктор Подволоцкий рассказал, как ему каратель пилил руку. Фото: Фото: ГТРК ЛНР

- Люди, которые жили рядом с нами на протяжении многих лет, в одночасье превратились в бешеных зверей, не знающих жалости. Несмотря на уже имеющийся у нас и у Следственного комитета Российской Федерации массив материалов, расследовать в полной мере преступления «айдаровцев» еще только предстоит, - отмечает Виталий Киселев.

Проект «Путь Визенталь» продолжает сбор сведений о всех пострадавших. По крупицам, с вынужденными перерывами на ожидание ответов свидетелей. Но работа идет. И вот очередное свидетельство. Виктор Подволоцкий - боец батальона «Заря» с позывным «Знахарь». 17 августа 2014 года он попал в плен к «айдаровцам» в Хрящеватом. Ехал в Краснодон в увольнение, но нарвался на засаду. При задержании его зверски избили, сломали несколько ребер.

- Лежал на земле и один из этих, назвался прапорщиком батальона «Айдар», начал пилить руку. Говорил на украинском языке. Чем пилил? Штык-ножом, обратной стороной, зубцами, - вспоминает Подволоцкий.

Позже Виктора перевезли в Лутугино, на базу карателей на территории валкового комбината. Там сломали еще несколько ребер. И били, били, били… Два-три раза в день. Все подряд. Просто приходили поиздеваться над «сепаром». Там же Виктор стал свидетелем массовых пыток мирных жителей.

- Их туда привозили, допрашивали - кто «сепаратист», кто соседи «сепаратисты», кто ушел? И били. Некоторых били железной палкой, - говорит ополченец.

Показания Подволоцкого уже приобщены к уголовному делу и будут использованы для подготовки обвинительного заключения на будущем трибунале в отношении украинских нацистских преступников.

Виталий Киселев рассказал о беспределе, который творят в Донбассе украинские военные из 93-й бригады.http://www.gtrklnr.com/

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