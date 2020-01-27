«Путь Визенталь»: Жители поселка Донецкий спрятались в храме от обстрела, который устроил в праздник командир 93-й бригады ВСУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о беспределе, который продолжают творить в Донбассе украинские военные и сотрудники СБУ.

«ОТ ВЗРЫВОВ ЛЮДИ В ЦЕРКВИ ПАДАЛИ НА ПОЛ»

Украинские бандиты, очевидно, продали дьяволу свои души. Иначе чем объяснить тот факт, что даже в православные праздники они продолжали обстреливать мирные города и поселки. В поселке Донецкий под Кировском жителям пришлось искать защиту в храме.

- Многие на улице стояли, а как начали сильно стрелять, все запрятались в церковь, - вспоминает жительница поселка Лидия Сапронова.

Другой житель Александр говорит, что украинские военные обстреливали целый час из крупнокалиберных орудий.

- Люди в храме падали на пол и прятались, где только можно, - рассказывает мужчина.

Начальник, давший команду на обстрел, известен. Это командир 93-й отдельной механизированной бригады полковник Дмитрий Брыжинский. В недавнем прошлом – начальник штаба 58-й бригады. Ответственен также за систематические обстрелы Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой.

Александр рассказал, что во время обстрела люди в храме падали на пол и прятались, где только можно. Фото: ГТРК ЛНР

- Брыжинский недавно в самостоятельной должности, но уже научился, как воровать и следы заметать, - отмечает Виталий Киселев.

6 января в бригаде на одном из взводных опорных пунктов произошел пожар. Имущества погорело изрядно: 2 автомата, пулемет, гранатомет, 3 прибора ночного видения, бронежилеты и каски.

- Но это официальные данные, - рассказывает ведущий передачи. - На самом деле и оружие, и экипировка «ушли налево». Автоматы и бронежилеты проданы представителям криминальных кругов Днепропетровска. Пулемет подарен в качестве «сувенира» одному из спонсоров бригады. «Ночники» тупо продали через интернет. Аптечки, скорее всего, сами солдаты обменяли на самогон и просто добавили к списку.

ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ АРЕСТА ПОЛКОВНИКОВ

Киселев предлагает воспользоваться этой информацией украинскому Государственному бюро расследований (ГБР), сотрудники которого внимательно смотрят передачу «Путь Визенталь».

- Кто же будет отказываться от точной и проверенной информации. Тем более, используя ее, можно хорошо продвинуться по службе. Можете даже «спасибо» не говорить. Посадите полковника Брыжинского – и в расчете.

Мы ведь тоже заинтересованы, чтобы все ваши «герои» сидели по тюрьмам. Нам их потом искать легче будет, - подчеркивает Виталий Киселев.

Полковник СБУ Александр Вусик был шокирован, когда его задержали сотрудники ГБР. Фото: policecontrol.com.ua

Кстати, благодаря сообщению передачи, смогли повязать на крупной взятке двух высокопоставленных «деятелей» из СБУ. Произошло это в Артемовске (на Украине переименован в Бахмут) Донецкой области. Замначальника первого управления ГУ СБУ в Луганской и Донецкой областях полковник Александр Вусик и замначальника отдела защиты национальной государственности Запорожского облуправления СБУ подполковник Сергей Байрак получили мзду от подрядчика «Артемсоли» в размере 540 тысяч гривен (1 миллион 350 тысяч рублей).

- Причем, что страшно для панов-«ахвицеров» задержала их не своя внутренняя безопасность, а ГБР. Договориться, конечно, можно. Но очень дорого, - отмечает Киселев.

ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ НАСИЛЬНИКОВ И УБИЙЦ ИЗ СПЕЦСЛУЖБЫ

Следующий рассказ передачи – о других трех чудовищах из СБУ. Лейтенант военной контрразведки СБУ Николай Гончар сбил насмерть пешехода. Сам при этом был пьян – один и семь десятых промилле алкоголя в крови.

- На след этой сволочи нас вывел родственник жертвы. Он понял, что дело разваливается, и обратился к нам. Мы проверили: Гончара действительно выгораживают большие шишки в руководстве оперативно-тактической группировки «Восток». Есть приказ обеспечить Гончару прикрытие. В рамках этих мероприятий лейтенант стал чист, аки младенец, - рассказывает Виталий Киселев.

Аналогичные мероприятия тактическая группа «Мариуполь» обеспечила полковнику СБУ Юрию Мазуру и майору этой же конторы Василию Руденко.

Виталий Киселев рассказал о беспределе, который продолжают творить в Донбассе украинские военные и сотрудники СБУ.http://www.gtrklnr.com/

- Эти твари похитили и изнасиловали пятнадцатилетнюю девочку. «Забавлялись» вместе и по очереди. А пресытившись – выгнали.

У девочки – серьезные повреждения внутренних органов. Врачи сомневаются, что она когда-нибудь сможет иметь детей. Уже пыталась наглотаться таблеток. Еле откачали.

- А эти сволочи по документам уже ни при чем. Но это там, на Украине. А у нас все зафиксировано. Мы всех вас найдем и накажем! – говорит ведущий передачи «Путь Визенталь».

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