«Путь Визенталь»: Зачем командиру 53-й бригады ВСУ Полякову, «отличившемуся» в пьянках и обстрелах жителей Горловки, сотни комплектов для игры в пейнтбол

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как на самом деле подчиненные Зеленского соблюдают «всеобъемлющее прекращение огня».

«СКАЗОЧНО ПОВЕЗЛО», ЧТО НЕ УБИЛО

- Зеленский слов на ветер не бросает. Сказал в Париже: «Всеобъемлющее прекращение огня». И сразу слово забрал. Позвонил Меркель: «Будем добиваться прекращения огня» - и снова слово свое вернул. А что вы хотите? Слово украинского президента – на вес золота. Всем раздавать – а с чем ненька останется? – отмечает Виталий Киселев.

Тем временем, подчиненные Зеленского лупят по городам и поселкам республик из всех стволов и калибров. Горловка, Кировск, Донецкий, Голубовское… Там жители уже практически не реагируют на 82-миллиметровые мины. Ведь с позиций украинской армии прилетают даже «чемоданы» в 152 миллиметра.

Крупнокалиберный снаряд разорвался в нескольких метрах от 58-летнего кировчанина Сергея Бойко. Фото: ГТРК ЛНР

Один из таких осколочных снарядов разорвался в нескольких метрах от 58-летнего кировчанина Сергея Бойко.

- Свист, я упал. Поднимаюсь, ничего не пойму, темно, пыль везде. Встал, коленки начали болеть, не сразу я обратил внимание на раны, думал ударился просто, - вспоминает мужчина.

Ему «сказочно повезло». В таких случаях от человека обычно остаются куски. Сергей Бойко «отделался» осколочными ранениями ног.

- Козлы они. Либо не умеют стрелять, либо понажираются. И по детям, и по взрослым, по всему городу стреляют, - говорит пострадавший.

В его доме целой осталась только одна комната. Два соседних дома тоже пострадали.

- Вот она – истинная цена слова бандеровской подстилки Владимира Зеленского, - подчеркивает Виталий Киселев. - Несчастный Кировск уже шестой год живет под обстрелами украинских вооруженных формирований – официальных и неофициальных. Одним словом, бандитских.

Пострадал Сергей Бойко от снаряда 93-й отдельной механизированной бригады. После прибытия по ротации этого соединения в зону проведения операции объединенных сил (ООС) обстановка в районе прифронтового Кировска обострилась.

В доме жителя Кировска уцелела только одна комната. Фото: lug-info.com

Кстати, четыре года назад в 93-й бригаде служил полковник Андрей Поляков – в должности замкомбрига.

Сейчас он командует 53-й отдельной механизированной бригадой. Именно он 22 июня прошлого года отдал распоряжение своим подчиненным провести «акцию устрашения» в отношении другого многострадального города – Горловки. В скорбную дату для жителей бывшего СССР. Во время массированного обстрела была ранена 13-летняя Карина Светличная. Врачи извлекли из ноги девочки осколок размером 4 на 5 сантиметров.

Полковник решил таким способом заработать «баллы» перед нацистами из 24-го штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация). «Айдаровцы» составляют костяк бригады.

ПЬЯНЫЙ ДЕБОШИР СТАЛ ПОХОЖ НА ПОПАНДОПУЛО

«Прославился» Поляков не только своими преступлениями в Донбассе. В июле 2016 года, когда служил в 93-й бригаде, полковник вместе со своим сослуживцем майором Котием ухитрился стать фигурантом скандала, исключительного даже для украинской армии. Они напились до скотского состояния и устроили пьяный дебош в расположении части. Это обычные будни «самой лучшей в Европе армии». Но потом произошло неожиданное. Буйствующих «панов офицеров» задержали рядовые бойцы и доставили в военную службу правопорядка. А видео задержания выложили в сеть.

Однако командование вместо того, чтобы уволить Полякова за дискредитацию звания офицера, отправило его на повышение. Так полковник стал командиром 53-й бригады.

- А на днях этот «ахвицер», с целью, так сказать, экономии боеприпасов, решил закупить несколько сотен комплектов для игры в страйкбол, пейнтбол и лазертаг, - сообщает ведущий передачи «Путь Визенталь».

Покупка оформлена у нужных поставщиков и по «задранным» ценам. «Экономия» должна вылиться в прибыль для Полякова и его замов в размере около двух миллионов гривен (пяти миллионов рублей).

- Андрюша, а ты фамилию не менял никогда? А то уж очень на Попандопуло похож, – отмечает Виталий Киселев.

В ОДЕССЕ ПЫТАЛИ ЗАЩИТНИКОВ ДОМА ПРОФСОЮЗОВ

В передаче «Путь Визенталь» продолжают рассказывать истории людей, освобожденных из украинского плена.

- Истории разные. Но объединяет их одно – зверская жестокость украинских палачей, - говорит Виталий Киселев.

Житель Одессы Олег Ткачук рассказал о пытках в СБУ. Фото: ГТРК ЛНР

Житель Одессы Олег Ткачук принимал участие в событиях возле Дома профсоюзов в мае 2014 года. Остался жив, хотя и получил пулю от заезжих нацистов. А спустя четыре дня за ним пришли. Обвинили в участии в массовых беспорядках.

- Нацистскую дрянь – главных и единственных виновников побоища - не задерживали. Только русских людей. Вина которых состояла в том, что они – русские, и не хотели предавать память предков. Украинские нацисты от этого впадают в бешенство, - подчеркивает ведущий передачи.

Сотрудники СБУ жестоко избили раненого Олега. Повыбивали зубы, сломали руку.

- У каждого преступления есть имя, фамилия и адрес. Мы всех найдем и накажем, – отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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