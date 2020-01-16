«Путь Визенталь»: После обмена пленными на Украине с пристрастием допрашивают спецназовцев, убивших министра обороны ЛНР и покушавшихся на Александра Захарченко

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как на Украине после обмена пленными встретили «героев» из спецназа, убивших начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и покушавшихся на главу ДНР Александр Захарченко.

ЛУГАНСК ИЗБАВИЛСЯ ОТ НЕЧИСТИ

- Все новогодние и рождественские праздники хожу по Луганску и не могу надышаться, - делится впечатлениями Виталий Киселев. - Как же хорошо стало без той падали, что мы вернули Зеленскому и компании в рамках обмена. Пусть даже эти сволочи и находились в специально отведенных местах – само понимание, что типы вроде Иванчука или Деева где-то рядом живут и жрут, отравляло. Слава богу, избавились от упырей. И – забрали своих. Я не перестаю радоваться этому факту.

То, что пережили русские патриоты в украинских застенках – хватит на несколько десятков жизней. Молодых и здоровых – как кубанский казак Женя Шаталов – избивали. Не до смерти – чтобы пытка продолжалась. Почтенных же старцев - как профессор Мехти Логунов – пытали без побоев. Но оттого не менее жестоко.

- Мне было тяжело. Они меня пытали, - вспоминает Логунов. - Бить меня никто не бил. Они не посмели меня пальцем тронуть. Но физические пытки, скажем, бессонницей, была два года.

Ведущий передачи «Путь Визенталь» очень надеется, что точно так же, как с Женей Шаталовым и Мехти Логуновым, в незалежной обращаются с возвращенными им диверсантами Сергеем Иванчуком и Иваном Деевым. Как стало известно, с ними работает заместитель командира 8-го полка спецназначения по морально-психологическому обеспечению Можаров.

- Я даже могу рассказать, как он с ними работает. Сначала, конечно, ласковый был. Предложил все выложить начистоту: как с нами сотрудничали в плену, что рассказали. А потом просто не поверил. Так что наверняка в отношении Вани и Серёжи сейчас применяются те же методы, что и против Мехти. Ну что же – поделом, - подчеркивает Киселев.

ПРИЗНАЛИСЬ, КТО УБИЛ «МОТОРОЛУ»

Украинских диверсантов из 8–го полка специального назначения ВСУ Иванчука и Деева задержали на территории ЛНР в феврале 2017 года после того, как был убит начальник управления Народной милиции Республики Олег Анащенко. Он погиб 4 февраля в Луганске в результате подрыва машины.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко был взорван в машине вместе с водителем 4 февраля 2017 года. Фото: УНМ ЛНР

Майор спецназа ВСУ Сергей Иванчук с позывным «Фугас» на допросе признался, что именно они совершили этот теракт. Более того, диверсант рассказал о подготовке ликвидации Александра Захарченко. Автомобиль Главы ДНР должны были взорвать на дороге из Донецка до пункта пропуска «Успенка» на границе с Россией. Задачи спецназовцам ставили сотрудники СБУ,

Также Иванчук раскрыл информацию о 8-м полке спецназа, в котором готовили диверсии не только в Донбассе, но и в городах Российской Федерации.

Второй задержанный Иван Деев назвал имя убийцы легендарного командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола». Совершил этот теракт майор Павел Балов с позывным «Кедр» - начальник разведки 8-го полка спецназа.

Иван Деев назвал имя коллеги из 8-го полка спецназа, убившего «Моторолу». Фото: МГБ ДНР

Позже выяснилось, что «Кедр» причастен к убийству другого Героя ДНР комбата батальона «Сомали» Михаила Толстых — «Гиви».

Думается, что Иванчука и Деева после таких признаний «достойно» встретят коллеги из 8-го полка.

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