Десятки тысяч долларов брали сотрудники СБУ за крышевание «Артемсоли» в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-26T13:45:31+03:00

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Сотрудники СБУ не только борются со «шпионами» и «сепаратистами» среди национально не озабоченного населения Украины. Они еще и успешно пополняют свою личную казну. На днях разразился скандал с крупнейшим производителем соли на Украине госпредприятием «Артемсоль», расположенного в Бахмутском районе (до переименования – Артемовский) Донецкой области. Были арестованы крупные чины СБУ.

В пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили, что 24 декабря при получении крупных взяток были задержаны замначальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Вусик и замначальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области подполковник Байрак. Среди подследственных оказались и должностные лица «Артемсоли».

Сии деятели в погонах и без организовали систему вымогательства с предпринимателей. Откаты требовали за содействие в «ускоренном и беспрепятственном перечислении денег» за подрядные работы, заказчиком которых было госпредприятие. Размер отката составлял 15 процентов от общей суммы.

Предприниматели соглашались на такие кабальные условия. Ведь в противном случае они бы не получили деньги за выполненную работу. Более того, для непокорных устраивались проверки «соблюдения требований действующего законодательства».

«Джентльменский набор», изъятый у задержанных: служебные удостоверения, кредитки, пачки денег и «веселящие» таблетки. Фото: ГБР

Раскрываются и суммы, которые получили вымогатели только от одной «сделки». 27 ноября было задокументировано получение части оговоренной суммы в размере 8500 долларов. Произошло это в Запорожье при участии замначальника одного из отделов УСБУ в Запорожской области Байрака. А 24 декабря в Бахмуте Байрак был задержан вместе с замначальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Вусиком после получения ими остальной части отката - 540 тысяч гривен (более 23 тысяч долларов).

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ИСТОЧНИК KP.RU