Когда Зеленский в октябре приезжал на разведение войск в Золотое, он говорил, что президент Украины – не лох. Может быть и так. Но сегодня генералы и полковники окончательно вышли из подчинения верховного главнокомандующего. Из 122-миллиметровых пушек они убили четырех защитников ЛНР, еще четверых ранили. Стреляли прицельно. С помощью беспилотника. Его потом сбили военные ЛНР.

- Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством полковника Дмитрия Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

В результате погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Их привезли в лечебные учреждения, оказывают квалифицированную помощь. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Позже подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали артогонь.

Также по данным разведки ЛНР, стали известны непосредственные исполнители провокации – командир второго дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковник Груз. И артиллерийский расчет в составе: командир орудия Бунчук 1998 года рождения, старший наводчик Чабан и номер расчета Кучеренко. Такие сведения озвучил представитель Народной милиции ЛНР.

- Несмотря на предвыборные заявления Зеленского о стремлении к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, вооруженные формирования Украины продолжают провокации с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, - заявили в ведомстве.

За сутки с 6 на 7 февраля обстрелов Луганской Народной Республики со стороны Украины зафиксировано не было. Однако, по сообщениям разведки, в это время военные незалежной перемещали военную технику к населенным пунктам вблизи линии разграничения, подвергая опасности мирных жителей.

Бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другое вооружение, которое должно быть отведено, размещено украинскими военными в недопустимых местах - это зафиксировано в отчетах международных наблюдателей.

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