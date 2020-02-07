Верховная рада провалила закон о пенсиях, который рекламировал Сергей Сивохо. Чего ждать пенсионерам Донбасса?

Верховная рада даже в первом чтении не смогла принять законопроект № 2083-д, который упрощает получение жителями ДНР и ЛНР украинских пенсий и возврат долгов. Документ рассматривали в среду, 5 февраля. «За» проголосовали 184 нардепов из 226 необходимых. После этого законопроект отправили в комитет ВР на доработку и поиска источников финансирования. По существу - засунули в «дальний ящик» выплату долгов пожилым людям.

ЦЕНА ВОПРОСА - 115 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН

«Комсомолка» уже рассказывала о перипетиях с этим документом. Против инициативы части депутатов выступило правительство Украины. В кулуарах открыто говорили, что у казны нет 115 миллиардов гривен (почти 294 миллиарда рублей) для ежегодного финансирования проекта.

Эти же цифры подтвердил и на заседании Рады замминистра финансов Юрий Джигирь.

- Это нетривиальные (незаурядные. - Авт.) дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, - сказал Джигирь.

Он попросил нардепов снять с рассмотрения закон и отправить его на доработку. С целью поиска «компенсаторов» – источников финансирования.

Но глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова настояла на голосовании и принятии законопроекта в первом чтении.

- Мне кажется, что сумма, которую рассчитал Пенсионный фонд, завышена в два раза. Мы не знаем, какое количество пенсионеров находится на территории ДНР и ЛНР. Позиция комитета – решить вопрос финансирования между первым и вторым чтениями, и принять законопроект за основу, - заявила Третьякова.

В сессионном зале сразу зашумели. Не по поводу цифр. Оказывается, депутат от «Слуги народа» упомянула республики Донбасса без поправки «так называемые». Галина Третьякова была вынуждена извиняться.

Галина Третьякова вынуждена была извиняться перед депутатами за то, что по их мнению неправильно назвала ДНР и ЛНР. Фото: facebook.com/Tretyakova-Galina

«САБОТАЖ ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА!»

Галина Третьякова намерена бороться дальше. Она уже пообщалась с министром социальной политики по поводу проверки расчетов. Ведь согласно подсчетам ООН и правозащитных организаций эта сумма составляет 64 миллиарда гривен (161 миллиард рублей).

В дискуссию включился и бывший донецкий шоумен, а ныне советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

- Верх цинизма. Саботаж политики президента. Политика президента Зеленского – это политика примирения. Как можно добиться мира, если 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина. Опомнитесь, «слуги», – распинался Сивохо.

Сивохе есть, отчего переживать. Вся его пиар-кампания по интеграции Донбасса летит вверх тормашками. Кто поверит человеку, который свои слова не может подтвердить делами и финансами. Если так пойдет и дальше, то Сивоха может остаться без нынешней должности. Сократят за ненадобностью.

Известно, что категорически против законопроекта выступила значительная часть представителей партии «Слуги народа» Владимира Зеленского, депутаты из «Голоса» Святослава Вакарчука и «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время обсуждения и голосования за документ «умыл руки». Он вышел из сессионного зала и вернулся, когда депутаты уже стали голосовать за отправку законопроекта на доработку.

Сергею Сивохе есть, отчего переживать – вся его пиар-кампания по интеграции Донбасса летит вверх тормашками. Фото: facebook.com/sivokho

ЗЕЛЕНСКИЙ ТЕРЯЕТ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА САММИТ «НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ»

- «Слуги народа» в очередной раз продемонстрировали, что у них нет единства в поддержке курса президента Зеленского, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Элита Украины сейчас расколота в отношении путей решения конфликта в Донбассе. Мощные силы выступают за то, чтобы вообще ничего не платить жителям ДНР и ЛНР. Ни пенсий, ни пособий. Мол, пусть этим занимается Россия, которую в незалежной объявили «оккупантом».

Кузьменко считает, что для Зеленского история с провалом закона о пенсиях жителей Донбасса – очередной большой минус перед будущей встречей лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине.

- Президент Украины не смог остановить обстрелы на линии фронта. Они даже усилились. Не вносятся изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса. Нет амнистии. Теперь Зеленский оказался не в состоянии даже сделать первый шаг в решении накопившихся социальных проблем. Он, конечно, может сказать Меркель, Макрону и Путину: «Я очень хотел, но депутаты и военные меня не послушались». Подобный фокус проделывал раньше Порошенко. Чем это закончилось, общеизвестно, - говорит политолог.

Он считает, что накануне встречи в Берлине президент Украины все же протолкнет законопроект о пенсиях в первом чтении. Но уже без расходной части на погашение долгов. Вопрос о них просто «отложат на потом».

- Ведь иначе пропадет всякий смысл проведения саммита «нормандской четверки».

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОКУМЕНТ

Напомним, в случае принятия документа жители ДНР и ЛНР смогут получить свою пенсию без справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Отменят обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. Механизм идентификации пенсионеров сохраняется, но проходить ее нужно будет раз в полгода, а не в два месяца, как сейчас.

В документе прописаны нормы, которые позволяют докупить страховой стаж без применения штрафных санкций. Обещают вернуть невыплаченные пенсии в полном объеме. Причем за весь период конфликта. Пенсию и долги будут выплачивать только на подконтрольных Киеву территориях. Но при этом подать заявление о перерасчете пенсии, возврате долга и даже получить выплату смогут представители пенсионеров при наличии доверенности, заверенной украинским нотариусом.

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