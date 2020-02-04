Власти Украины не предусмотрели в бюджете 148 миллиардов на пенсии жителям республик Донбасса

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:11:54+03:00

Каждые два месяца пенсионеры ДНР и ЛНР вынуждены ездить на Украину для идентификации. Фото: ГПСУ

В Кабинете министров раскритиковали проект закона, который собираются рассматривать в Верховной раде на этой неделе

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На этой неделе в Верховной раде должна решиться судьба нашумевшего проекта закона №2083-д, который упрощает получение жителями ДНР и ЛНР украинских пенсий и возврат долгов. В Кабинете министров уже раскритиковали благие намерения депутатов – у государства нет 148 миллиардов гривен (375 миллиардов рублей).

В Верховной раде все же решились вынести в сессионный зал рассмотрение законопроекта №2083-до о праве на пенсию жителей республик Донбасса. До этого документ обсуждали в комитетах. Их заседания не афишировались. Ибо споры были нешуточными. Представители Министерства финансов наседали, говоря, что у государства нет таких больших денег для пенсионеров из ДНР и ЛНР. Называлась сумма в 115,4 миллиарда гривен (почти 294 миллиарда рублей) для ежегодного финансирования проекта. И вот теперь через три недели эта гора денег «подросла» на треть. Правда с учетом изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Его тоже собираются рассматривать на этой неделе.

Тем временем, дискуссия о деньгах вылилась в публичные заявления. Представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк сообщила, что в бюджете не запланированы дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен.

- Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не сбавлять доходы в принятом бюджете. Выводы Минфина предоставлены, с ними можно ознакомиться, - отметила Шуляк.

Видимо, как и предсказывали эксперты в «Комсомолке», депутатам придется отказаться от затратной части. В частности, не будут возвращать долги по пенсиям.

Напомним, в случае принятия документа жители ДНР и ЛНР смогут получить свою пенсию без справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Отменят обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. Механизм идентификации пенсионеров сохраняется, но проходить ее нужно будет раз в полгода, а не в два месяца, как сейчас.

В документе прописаны нормы, которые позволяют докупить страховой стаж без применения штрафных санкций. Обещают вернуть невыплаченные пенсии в полном объеме. Причем за весь период конфликта. Пенсию и долги будут выплачивать только на подконтрольных Киеву территориях. Но при этом подать заявление о перерасчете пенсии, возврате долга и даже получить выплату смогут представители пенсионеров при наличии доверенности, заверенной украинским нотариусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU