Украина может отказаться платить пенсии жителям республик Донбасса

Провалом закончилось рассмотрение в Верховной раде Украины разрекламированного законопроекта № 2083-д, который упрощает получение жителями ДНР и ЛНР украинских пенсий и возврат долгов. Но это еще не все «сюрпризы», которые готовит Киев для дончан и луганчан.

В КАЗНЕ НЕТ 115 МИЛЛИАРДОВ

На днях стало известно, что «слуги народа» попытались вынести проект закона на рассмотрение Рады, но дальше заседания одного из комитетов дело не пошло. Министерство финансов сделало заключение, что для реализации задуманного необходимо 115,4 млрд гривен (почти 294 миллиарда рублей) в год. И таких денег в казне нет. Чиновники из правительства посоветовали депутатам поискать деньги самим, раз уж они такие добрые к «сепаратистам».

После этого в Раде решили засунуть в «дальний ящик» тему возврата долгов по пенсиям жителям ДНР и ЛНР. И решать те вопросы, которые не требуют особых затрат. Такой исход битвы за пенсии «Комсомолка» предсказывала в начале января. Только вот вместо жарких публичных баталий все прошло тихо, кулуарно.

Напомним, законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» значительно упрощает получение украинских пенсий и возврат долгов для пенсионеров из республик Донбасса.

В случае принятия документа жители ДНР и ЛНР смогут получить свою пенсию без справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Отменят обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. Механизм идентификации пенсионеров сохраняется, но проходить ее нужно будет раз в полгода, а не в два месяца, как сейчас.

В документе прописаны нормы, которые позволяют докупить страховой стаж без применения штрафных санкций. Обещают вернуть невыплаченные пенсии в полном объеме. Причем за весь период конфликта. Пенсию и долги будут выплачивать только на подконтрольных Киеву территориях. Но при этом подать заявление о перерасчете пенсии, возврате долга и даже получить выплату смогут представители пенсионеров при наличии доверенности, заверенной украинским нотариусом.

ПРИЗЫВАЮТ ОТГОРОДИТЬСЯ СТЕНОЙ

- Вероятно, какие-то положения проекта закона все же примут, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – В частности, сделают идентификацию раз в полгода. Это значительно уменьшит очереди на линии разграничения. На этом настаивают Европа, ООН, правозащитники. И денег из бюджета не нужно. Кстати, насчет денег. Суммы невыплаченных пенсий должны были аккумулироваться в Пенсионном фонде. Но то ли этого не делали по причинам экономии, то ли украли во времена президентства Порошенко. Почему-то нынешние власти не разбираются с этой проблемой.

Также, по мнению политолога, могут отменить привязку справки переселенца к выплате пенсии.

- На Украине давно хотят отделить настоящих переселенцев от «туристов», которые живут в республиках, а на Украину ездят за выплатами, - говорит Кузьменко. – Такой шаг – еще и прицел на будущее. Если в ДНР и ЛНР начнутся серьезные процессы интеграции в Россию, то значительно вырастут пенсии и пособия. В таком случае в Киве могут заявить: в республиках не наши пенсионеры, им Россия платит. А кто хочет получать на Украине, пусть переезжает на постоянное место жительства на подконтрольную территорию. И закрыть таким образом тему двойных пенсий. После такого «отсечения» можно будет подумать и о возврате долгов.

Между прочим, известный украинский журналист и издатель Дмитрий Гордон предложил президенту Зеленскому отгородиться от Донбасса стеной и отказаться от этих территорий.

Вслед за ним сидевший в России за терроризм украинский писатель Олег Сенцов заявил, что до возвращения «оккупированных территорий» Украина не должна платить пенсии тем людям, которые остались жить на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

Такие «вбросы» в публичное пространство со стороны медийных личностей вовсе не случайны. Украинское общество и Запад готовят к тому, что Киев может полностью отказаться от выплат пенсионерам ДНР и ЛНР и возложить ответственность за содержание на Россию.

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