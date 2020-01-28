2020-01-28T15:17:56+03:00
Политика

Украина выделила всего 200 миллионов гривен на возврат многомиллиардных долгов пенсионерам Донбасса

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киев не собирается возвращать долги пожилым людям из Донбасса. Фото: cheline.com.uaКиев не собирается возвращать долги пожилым людям из Донбасса. Фото: cheline.com.ua
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Украинские власти не собираются ничего менять по отношению к жителям республик Донбасса. По крайней мере, в этом году. Такой вывод напрашивается из бюджета Пенсионного фонда на 2020 год, который утвердило правительство.

Общие расходы Пенсионного фонда в 2020 году предусмотрены в сумме 448,35 млрд гривен (1 триллиона 142 млрд рублей). При этом на покрытие дефицита фонда потратят около 172,57 млрд гривен (448 млрд рублей). Это на 5,06 млрд гривен больше, чем в минувшем году. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал такой катастрофический бюджет «сбалансированным».

Ничего радостного для пенсионеров из ДНР и ЛНР бюджет не предусматривает. Обещанного возврата долгов в нынешнем году не будет. Определенные выплаты получат лишь те жители, кто выиграл в суде дело по возврату долга. Но денег на всех не хватит. На эти цели предусмотрено 200 млн гривен (510 млн рублей). А долг Пенсионного фонда Украины по судебным решениям о выплате пенсий переселенцам составляет более 600 млн гривен (1 млрд 530 млн рублей).

Общий же долг Киева перед пенсионерами республик оценивается в десятки миллиардов гривен (по разным оценкам – от 35 до 70 млрд).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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