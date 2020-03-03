«Проехали 27 стран, и ничего!» В Греции задержали бывшего комбата украинских карателей, зверствовавших в Донбассе
Экс-командира добровольческого батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация) Сергея Мельничука задержали вечером 1 марта сотрудники Интерпола на границе Греции и Болгарии. Сделано это было по запросу России. В Следственном комитете РФ считают, что Мельничук принимал участие в минометном обстреле летом 2014 года, от которого погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. По этому делу уже осуждена «наводчица» Надежда Савченко, служившая в батальоне карателей.
- Об этом уже все забыли, и никто это не воспринимал серьезно. Мы ехали на машине, проездили вместе 27 стран, и никаких проблем не было, - позже заявила жена Мельничука Мила.
Она вместе с девятимесячным сыном была с Мельничуком момент задержания. «Айдаровца» оставили в полицейском участке, а жену с ребенком поместили в гостиницу.
На Украине национально озабоченные граждане подняли хай в защиту «патриота». Но среди этих тысяч нет голосов жителей поселков и городов Донбасса, где зверствовали каратели из «Айдара».
Сергей Мельничук на Майдане был сотником и комендантом самообороны. После начала войны в Донбассе возглавил 24-й батальон территориальной обороны «Айдар», который базировался в Луганской области. Бойцов в батальон из участников «Самообороны Майдана» и «Правого сектора» (запрещенные в РФ организации) отбирал сам Мельничук. На первых порах добробат финансировался Днепропетровской облгосадминистрацией и ее руководителем Игорем Коломойским.
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ИСТОЧНИК KP.RU