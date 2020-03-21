Гречка и туалетная бумага стали вестниками паники - донецкий психотерапевт

Виктор Смирненко, врач психотерапевт высшей категории, психолог, к.м.н., что называется, «продуктовую панику» испытал на себе сам.

- Теща недели две назад решила пополнить запасы круп и консервов. Понятно, из – за коронавируса, - рассказывает Смирненко. – Вначале скупала понемногу. Потом объединилась с подругами, и начался настоящий квест! Они разбили наш район на квадраты, делали обход два три раза в день, делились о наличии (в первую очередь гречки и туалетной бумаги), ценами и т.д. Когда в нашей кухне уже некуда было пройти, а товары с полок никак не исчезали до конца, она угомонилась. Но не настолько, чтоб чего – нибудь не подкупить.

- Это связано с возрастом, голодными временами?

- Не только. Если объяснить не заумными словами, то один человек, насмотрвшись ТВ, говорит: «Все пропало! Глобальная катастрофа! Нужно пополнять запасы» А остальные (их подавляющее большинство) уже вступают в цепную реакцию. Начинают грести с полок все, что видят. На них смотрят другие и следуют их примеру, делятся со знакомыми, те тоже бегут за покупками и творят живую картинку для других и т.д. Вот почему все зацепились за эту гречку? Она что, панацея от всего? Сколько вы в год ее сможете скушать? Но именно эта крупа стала для всех чуть ли не главным продуктом! На рынках в ДНР она есть, в некоторых магазинах тоже. Но паника не утихает.

- Получается, на ее месте могла быть и другая крупа?

- Да. Тут еще такой аспект. Когда человек в панике, ему нужно хоть что – то для чувства равновесия. Вот эти закупки и есть та соломинка, за которую он хватается. Сказать себе – я обеспечен гречкой, солью, спичками – значит, со мной все хорошо!

- Какой вы дадите совет против этой «продуктовой» паники?

- Радоваться жизни! Смотреть как можно меньше всякие рвущие душу ток – шоу, фильмы – катастрофы и т.д. Найдите в этом хаосе время для себя. Но поменьше пользуйтесь общественным транспортом. Мой коллега – инфекционист из Новосибирска недавно прислал мне выжимки из одного исследования. Так вот, коронавирус живет очень долго (семь часов только полураспада) на пластике. То есть, больной кашлянул, вы взялись в маршрутке за поручень, потом невольно дотронулись до глаза, и риск заразиться, увы, велик. То есть, один инфицированный в утренний рейс, обеспечит риск заболевания до конца смены маршрутки. И не забывайте о простых советах минздрава.

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