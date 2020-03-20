Донецкий психотерапевт: Весеннее обострение усилил коронавирус

Зимнюю депрессию, которая особенно «накрывала» людей после новогодних праздников, сменило так называемое весеннее обострение. В медицинской классификации болезней (МКБ – 10) такого понятие нет. Но врачи – психиатры и психологи знают: в этот период, когда природа расцветает, поют птицы – не все люди испытывают эмоциональный подъем. У многих буквально все валится из рук, хочется плакать и не видеть буйство красок за окном.

Виктор Смирненко, врач психотерапевт высшей категории, психолог, к.м.н. рассказал «КП» в чем суть таких эмоциональных состояний, и что нам с этим делать.

- У многих после зимы организм истощен недостатком света и витамин. А весной процессы, связанные с авитаминозом ускоряются. Конечно, мы наблюдаем обострение тревожных состояний у пациентов с маниакально – депрессивным психозом, больных шизофренией. Но теперь все больше подвержены обострениям люди с гормональными нарушениями, которые эмоционально выгорели. Особенно это заметно в зоне конфликта на Донбассе, где шестой год война. Особенно опасны в этот период суицидальные намерения.

- Можно как – то упредить эти обострения?

- Нашим пациентам советуем пропить курс лекарств заранее. А если вы не чувствуете, что нужна помощь специалиста, но уже появились нарушения сна, чувство страха, подавленное настроение – обязательно скорректируйте режим сна, питание, не экономьте на поливитаминах. И в моей 20 – летней практике я ни разу не усомнился в главном совете для трудоголиков и склонных к депрессиям. Это – физическая нагрузка. Вот просто нужно себя заставить выйти утром пораньше на пробежку, если нет времени и сил идти в спортзал. Трудно бежать – просто идите. Не можете идти – машите руками. Силы и радость от спорта появятся со временем. Нужно только выходить на физкультуру каждый день.

- Теперь к весеннему обострению еще и коронавирус присоединился. Как не запаниковать?

- Выполнять все рекомендации минздрава – они толковые и есть буквально на каждом шагу. Радио, телевидение, Интернет, газеты – все пестрят простыми и понятными правилами. И оставаться при этой пандемии человеком! Вот буквально вчера ехал в маршрутке №23. Пассажиров было немного. Сзади сидела женщина далеко не «Тургеневского типажа». Кашляла сухим кашлем все 35 минут, что мы ехали. Понятно, без маски, и даже носовым платком не прикрывалась. У всех были лица «про войну». Не выдержал парень, который, по всей видимости, ехал с женой. «Уважаемая, а вы самоизолироваться не пробовали?» - спросил он ее. Дамочка его нагло послала. Парень вскочил, и я подумал – ну все, надо будет драку разнимать. Остановила его молодая жена. Я заметил, что она беременна. И мне был понятен его гнев. Заболели – подумайте не только о себе, но и о других!

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