2020-03-20T10:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Донецкий психотерапевт: Весеннее обострение усилил коронавирус

Как справиться с негативными эмоциями и паникой
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
При опасности заражения важно оставаться человеком и уважать окружающихПри опасности заражения важно оставаться человеком и уважать окружающихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Зимнюю депрессию, которая особенно «накрывала» людей после новогодних праздников, сменило так называемое весеннее обострение. В медицинской классификации болезней (МКБ – 10) такого понятие нет. Но врачи – психиатры и психологи знают: в этот период, когда природа расцветает, поют птицы – не все люди испытывают эмоциональный подъем. У многих буквально все валится из рук, хочется плакать и не видеть буйство красок за окном.

Виктор Смирненко, врач психотерапевт высшей категории, психолог, к.м.н. рассказал «КП» в чем суть таких эмоциональных состояний, и что нам с этим делать.

- У многих после зимы организм истощен недостатком света и витамин. А весной процессы, связанные с авитаминозом ускоряются. Конечно, мы наблюдаем обострение тревожных состояний у пациентов с маниакально – депрессивным психозом, больных шизофренией. Но теперь все больше подвержены обострениям люди с гормональными нарушениями, которые эмоционально выгорели. Особенно это заметно в зоне конфликта на Донбассе, где шестой год война. Особенно опасны в этот период суицидальные намерения.

- Можно как – то упредить эти обострения?

- Нашим пациентам советуем пропить курс лекарств заранее. А если вы не чувствуете, что нужна помощь специалиста, но уже появились нарушения сна, чувство страха, подавленное настроение – обязательно скорректируйте режим сна, питание, не экономьте на поливитаминах. И в моей 20 – летней практике я ни разу не усомнился в главном совете для трудоголиков и склонных к депрессиям. Это – физическая нагрузка. Вот просто нужно себя заставить выйти утром пораньше на пробежку, если нет времени и сил идти в спортзал. Трудно бежать – просто идите. Не можете идти – машите руками. Силы и радость от спорта появятся со временем. Нужно только выходить на физкультуру каждый день.

- Теперь к весеннему обострению еще и коронавирус присоединился. Как не запаниковать?

- Выполнять все рекомендации минздрава – они толковые и есть буквально на каждом шагу. Радио, телевидение, Интернет, газеты – все пестрят простыми и понятными правилами. И оставаться при этой пандемии человеком! Вот буквально вчера ехал в маршрутке №23. Пассажиров было немного. Сзади сидела женщина далеко не «Тургеневского типажа». Кашляла сухим кашлем все 35 минут, что мы ехали. Понятно, без маски, и даже носовым платком не прикрывалась. У всех были лица «про войну». Не выдержал парень, который, по всей видимости, ехал с женой. «Уважаемая, а вы самоизолироваться не пробовали?» - спросил он ее. Дамочка его нагло послала. Парень вскочил, и я подумал – ну все, надо будет драку разнимать. Остановила его молодая жена. Я заметил, что она беременна. И мне был понятен его гнев. Заболели – подумайте не только о себе, но и о других!

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Свиной грипп такой же коварный, как и коронавирус

Ольга Николаевна рассказала «Комсомолке», как уберечься от новой инфекции (подробнее)

Угроза коронавируса не помешает паспортизации жителей Донбасса

Получение гражданства РФ идет в штатном режиме (подробности)

Новый порядок пересечения государственной границы ДНР: важные изменения

Министерство государственной безопасности Республики опубликовало Новый порядок пересечения государственной границы ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Украинские разведчики вывозят из Донбасса вооружение на продажу при помощи волонтеров
25 марта центр занятости Донецка проведет прямую линию
35-летний мужчина пытался попасть в ДНР в обход украинского КПП
В ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам
Кадровые изменения в ДНР: назначен новый министр
В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в ДНР появится необычный волонтерский штаб
Из-за угрозы коронавируса: во внешкольных учреждениях Луганска отменили занятия
«Готовятся к большой войне?» Украина разместила четыре «Града» в Донбассе
В ДНР и ЛНР приостановили гумпрограмму помощи жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса
Международный комитет Красного Креста продолжит помогать жителям Донбасса
Жители Мариуполя требуют выселить соседку-медсестру из-за боязни заболеть коронавирусом
В ЛНР пьяный мужчина зажег сухостой и сам сгорел в огне
Какие образовательные учреждения ДНР получат российскую аккредитацию
Украинские каратели в полтора раза нарастили обстрелы в «честь» приезда в Донбасс начальника Генштаба ВСУ