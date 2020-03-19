2020-03-19T16:31:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый порядок пересечения государственной границы ДНР: важные изменения

Министерство государственной безопасности Республики опубликовало Новый порядок пересечения государственной границы ДНР [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Опубликован новый порядок пересечения государственной границы ДНРОпубликован новый порядок пересечения государственной границы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Недавно было ограничено пересечение границы Донецкой Народной Республики с Россией и Украиной. Для тех, кто не имеет постоянную регистрацию на Украине, незалежная закрыла границы с 16 марта. Россия закрыла границы для иностранцев с 18 марта. Жители Республики до конца не понимали – кому и куда все-таки можно проехать и что для этого нужно.

Пояснение появилось на сайте Министерства государственной безопасности ДНР. В ведомстве заявили, что в связи с напряженной эпидемобстановкой вводится новый порядок пересечения государственной границы ДНР.

На участке границы ДНР и Украины:

С 17 марта 2020 года до особого распоряжения запрещен въезд с территории Украины в Донецкую Народную Республику лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства) без постоянной регистрации места проживания на территории Республики;

Разрешен въезд на территорию Донецкой Народной Республики лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства), которые имеют постоянную регистрацию места проживания на территории Донецкой Народной Республики.

Запрещен транзитный проезд через территорию ДНР на Украину из РФ гражданам Украины (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства);

В исключительных случаях разрешен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства на территорию ДНР, а именно в случае возникновения необходимости гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших, в иных нетерпящих отлагательства случаях – при наличии у них подтверждающих документов, либо при наличии таковых у встречающей стороны).

С 18 марта до 1 мая 2020 года закрыт въезд на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Въезд на территорию РФ разрешен:

- жителям ДНР, имеющим российское гражданство;

- жителям ДНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ;

- членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы;

- лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство;

- лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства;

- водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).

Также в министерстве госбезопасности Республики сообщили, что въезд на территорию России на личном транспорте разрешен жителям Республики при наличии паспорта России с обязательным заполнением российской таможенной декларации.

- Также разрешен въезд на территорию РФ на автобусах регулярного международного сообщения при наличии паспорта РФ. Для пересечения границы в местных пунктах пропуска «Выселки», «Ульяновское», необходимо иметь паспорт РФ и паспорт ДНР для подтверждения местной прописки, - добавили в МГБ ДНР. - Для пересечения международных пунктов пропуска «Новоазовск», «Успенка», «Мариновка», «Квашино» достаточно паспорта РФ.

Напомним, 14 марта Глава Донецкой Народной Республики издал Указ о мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Денис Пушилин ввел в ДНР режим повышенной готовности. С сегодняшнего дня школы и вузы Республики перешли на дистанционное обучение. В больницах введен масочный режим.

Тем временем в Республиках Донбасса не зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции. А в минздраве ДНР заявили, что большую опасность сейчас представляет свиной грипп. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки с мылом и при первых симптомах заболевания – обращаться к врачу.

На основании решения Главы Республики Дениса Пушилина с 21 марта вводится полный запрет на пересечение линии разграничения с Украиной.

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Официальное заявление МГБ ДНР о новом порядке пересечения государственной границы ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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