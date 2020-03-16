В ДНР рассказали, как защитить себя и других от коронавируса

На сайте Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) теперь даже на русском языке оперативно публикуют информацию о ситуации с новым коронавирусом в мире.

- Во многих странах мира ученые бьются на разработкой вакцины против коронавируса. Сейчас сразу несколько терапевтических средств проходят испытания, - рассказал «КП» начальник отдела эпидемиологического надзора департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Андрей Самисько.

О ситуации с коронавирусом рассказал донецкий эпидемиолог Андрей СамиськоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А пока нужно соблюдать меры предосторожности. Вот 10 правил, которые позволят защитить от коронавируса себя и других.

Во-первых, регулярно мойте руки водой с мылом, или обрабатывайте их спиртовыми антисептиками (салфетками).

Во-вторых, регулярно обрабатывайте часто используемые поверхности дезинфицирующим средством; например кухонные и рабочие столы, включатели, ручки дверей.

В-третьих, узнайте больше о COVID-19 (коронавирусе). Убедитесь, что ваша информация исходит из надежных источников.

В-четвертых, избегать путешествий, если у вас жар или кашель, и если вы заболели во время полета, немедленно сообщите экипажу. Если вы заболели после возвращения домой, обратитесь в поликлинику по телефону и расскажите им о том, где вы были.

В-пятых, если вы кашляете или чихаете, делайте это в рукав, а лучше используйте салфетку. Утилизируйте салфетку немедленно в мусорную корзину с крышкой, а затем вымойте руки.

В-шестых, если вам за 60 лет или если у вас есть хроническое заболевание сердца, сосудов, органов дыхания или диабет у вас ваше риск развития тяжелой болезни. Вы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать общения с больными людьми и мест скопления людей.

В-седьмых, все, кто плохо себя чувствует, должны оставаться дома и вызвать врача. Вам зададут несколько вопросов о самочувствии, поездках и контактах в ближайшие 14 дней и решат, как оказать медицинскую помощь и не позволить вам заразить других людей.

Каждый должен знать симптомы. Для большинства людей это начинается с лихорадки и сухого кашля, насморка нет. У большинства людей бывает легкое заболевание, и они выздоравливают без особого ухода.

В-восьмых, если вы больны, оставайтесь дома, ешьте и спите отдельно от семьи, используйте отдельную посуду и столовые приборы.

Девятое, если у вас появляется отдышка, немедленно обратитесь за медпомощью.

И в-десятых, это нормально и понятно – чувствовать беспокойство по поводу своего здоровья. Узнайте, что вы можете сделать для своей защиты в коллективе. Обсудите, как оставаться в безопасности на рабочем месте, в школе или других местах скопления людей.

Сейчас врагом является не столько сама напасть, сколько паника. Не верьте фейкам в интернете. Выполняя нехитрые правила, каждый внесет свою лепту в сдерживание коварного вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для кого Украина экстренно закрывает границы в Донбассе

Жителей Республик без постоянной регистрации на подконтрольной незалежной территории – на Украину не пустят (подробнее)