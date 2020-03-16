2020-03-16T10:43:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР рассказали, как защитить себя и других от коронавируса

В Минздраве озвучили 10 профилактических мер на каждый день
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Как защитить себя и других от коронавирусаКак защитить себя и других от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На сайте Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) теперь даже на русском языке оперативно публикуют информацию о ситуации с новым коронавирусом в мире.

- Во многих странах мира ученые бьются на разработкой вакцины против коронавируса. Сейчас сразу несколько терапевтических средств проходят испытания, - рассказал «КП» начальник отдела эпидемиологического надзора департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Андрей Самисько.

О ситуации с коронавирусом рассказал донецкий эпидемиолог Андрей Самисько Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

О ситуации с коронавирусом рассказал донецкий эпидемиолог Андрей СамиськоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А пока нужно соблюдать меры предосторожности. Вот 10 правил, которые позволят защитить от коронавируса себя и других.

Во-первых, регулярно мойте руки водой с мылом, или обрабатывайте их спиртовыми антисептиками (салфетками).

Во-вторых, регулярно обрабатывайте часто используемые поверхности дезинфицирующим средством; например кухонные и рабочие столы, включатели, ручки дверей.

В-третьих, узнайте больше о COVID-19 (коронавирусе). Убедитесь, что ваша информация исходит из надежных источников.

В-четвертых, избегать путешествий, если у вас жар или кашель, и если вы заболели во время полета, немедленно сообщите экипажу. Если вы заболели после возвращения домой, обратитесь в поликлинику по телефону и расскажите им о том, где вы были.

В-пятых, если вы кашляете или чихаете, делайте это в рукав, а лучше используйте салфетку. Утилизируйте салфетку немедленно в мусорную корзину с крышкой, а затем вымойте руки.

В-шестых, если вам за 60 лет или если у вас есть хроническое заболевание сердца, сосудов, органов дыхания или диабет у вас ваше риск развития тяжелой болезни. Вы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать общения с больными людьми и мест скопления людей.

В-седьмых, все, кто плохо себя чувствует, должны оставаться дома и вызвать врача. Вам зададут несколько вопросов о самочувствии, поездках и контактах в ближайшие 14 дней и решат, как оказать медицинскую помощь и не позволить вам заразить других людей.

Каждый должен знать симптомы. Для большинства людей это начинается с лихорадки и сухого кашля, насморка нет. У большинства людей бывает легкое заболевание, и они выздоравливают без особого ухода.

В-восьмых, если вы больны, оставайтесь дома, ешьте и спите отдельно от семьи, используйте отдельную посуду и столовые приборы.

Девятое, если у вас появляется отдышка, немедленно обратитесь за медпомощью.

И в-десятых, это нормально и понятно – чувствовать беспокойство по поводу своего здоровья. Узнайте, что вы можете сделать для своей защиты в коллективе. Обсудите, как оставаться в безопасности на рабочем месте, в школе или других местах скопления людей.

Сейчас врагом является не столько сама напасть, сколько паника. Не верьте фейкам в интернете. Выполняя нехитрые правила, каждый внесет свою лепту в сдерживание коварного вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для кого Украина экстренно закрывает границы в Донбассе

Жителей Республик без постоянной регистрации на подконтрольной незалежной территории – на Украину не пустят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор»
Новости 24
Украинские военные в ДНР за сутки 14 раз нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 16 марта будет пасмурным, до - 3 градусов
Пасха в Донецке 2020: 23 и 24 апреля пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны»
Рекомендации штаба ДНР по коронавирусу: Жителям ДНР лучше воздержаться от пересечения границы с Украиной в ближайшие две недели
Как наступает весна в Донбассе в объективе фотографа из Енакиево Ильи Богатикова
В Ясиноватой и Донецке прошли парады для участников Великой Отечественной войны
В донецком приюте «ПИФ» провели сложнейшую операцию по спасению собаки
ВСУ обстреляли Безыменное на юге ДНР из ПТУРа
Украина вводит жесткие ограничения по пересечению блокпостов в Донбассе: кого коснется запрет на въезд
«Такса думает, что она попугай!» Мужчина с собакой на плечах удивил соцсети
«Украли две бочки солярки, пистолеты и автоматы»: В ВСУ выявили очередные недостачи вооружения
ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском