В ЛНР рассказали подробности провокации со стороны Украины: хронология событий

Вчера, 18 февраля, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины пыталась приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР. Начальник Управления НМ Республики Ян Лещенко рассказал подробности провокации.

Операция началась в 6.00

Он сообщил, что диверсанты из 72-й бригады ВСУ выдвинулись в направлении позиций ЛНР, которые находятся в районе поселка Голубовское, около шести часов утра.

- Военнослужащие Народной милиции вели наблюдение за дальнейшими действиями противника и огонь не открывали, - сказал Лещенко.

Начальник Управления НМ Республики Ян Лещенко рассказал подробности провокации. Фото: ЛИЦ

В 6.30 группа диверсантов уже приближалась к позициям Республики, однако попала на минное поле. В результате подрыва – двое украинских солдат погибло, трое получили ранения.

- После подрыва, киевские силовики в спешном порядке эвакуируя раненных и погибших, позорно бежали, оставив одного тяжелораненого солдата, -отметил начальник оборонного ведомства ЛНР.

Бегство прикрывали массированным артобстрелом

Подразделения 72-й бригады ВСУ для прикрытия бегства диверсантов, по приказу командира Артема Богомолова, открыли огонь по населенным пунктам Голубовское, Сокольники, Донецкий, Смелое с использованием 122 и 152-миллиметровой артиллерии, а также 82 и 120-миллиметровых минометов, выпустив при этом более 50 снарядов и мин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/761873" frameborder="0"></iframe> ВСУ нанесли массированный артудар по ЛНР.

В результате обстрела тяжелые ранения получил 55-летний мирный житель Голубовского, - сообщил руководитель НМ ЛНР.

Повреждены 10 жилых домостроений и высоковольтные линии передачи, один населенный пункт остался без электроснабжения

- Огонь по поселкам киевские силовики корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата. БПЛА был сбит силами ПВО Республики, - рассказал Лещенко.

ПВО ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали обстрел. Фото: ЛИЦ

Бросили погибать товарища

Кроме этого украинские вооруженные формирования Украины открыли шквальный огонь и по месту, где оставался брошенный тяжелораненый солдат - не давая медикам Республики оказать ему необходимую помощь и эвакуировать.

- Брошенным диверсантом оказался 22-летний Максим Хитайлов, который в диверсионной группе выполнял обязанности артиллерийского наводчика, - говорит Лещенко. - Схема корректировки огня с основными ориентирами обнаружена при погибшем. Кроме этого, при обследовании места подрыва найдено брошенное украинскими боевиками оружие.

Начальник народной милиции ЛНР заявил, что, понимая всю боль и утрату родных и близких погибшего, представители Республики готовы передать для погребения тело погибшего.

- Мы надеемся, что гибель рядового Хитайлова станет хорошим примером украинским солдатам, поддавшимся государственной пропаганде и пришедшим на эту войну для заработка или борьбы с придуманным врагом, что ваши командиры, в погоне за медалями и должностями, а также в угоду своим высокопоставленным кукловодам отправят вас на убой, при этом не заботясь даже о спасении в случае ранении или гибели, - подчеркнул он.

Бросили оружие. Фото: ЛИЦ

Кто готовил диверсантов и руководил группой

По данным оборонного ведомства Луганской Народной Республики подготовкой разведывательно-диверсионной группы для провокации 18 февраля занимался командир первой роты лейтенант Ярослав Медик.

- А командиром ДРГ был комвзвода погибшего бойца ВСУ лейтенант Сергей Богданович, который также получил ранения, однако, в отличие от Хитайлова, был эвакуирован подчиненными, - рассказал Лещенко.

Ян Лещенко назвал фамилии пострадавших участников украинской диверсионной группы.

- По имеющейся у нас информации ранения получили младший сержант Ганопольский Андрей Игоревич и солдаты Петренко Вадим Алексеевич, Денисенко Александр Александрович и Корниец Николай Васильевич, - рассказал он.

Лещенко отметил, имена погибших и других раненных разведка Республики еще уточняет.

- Не исключено, что их спишут на небоевые потери, как и многих других в 72-й бригаде, - подчеркнул начальник УНМ ЛНР.

Бросили оружие. Фото: ЛИЦ

Погиб защитник Республики

На место происшествия прибыла Международная миссия ОБСЕ, в этот момент киевские силовики стрелять перестали, что и позволило эвакуировать тело погибшего диверсанта. После того, как наблюдатели уехали ВСУ начали минометны обстрел позиций Народной милиции.

В результате обстрела не совместимое с жизнью ранение получил один защитник ЛНР, - сообщил Ян Лещенко. - Приносим искреннее соболезнования родным и близким погибшего", - сказал начальник управления.

Руководитель оборонного ведомства Республики призвал Украину не дестабилизировать обстановку.

- Нужно отказаться от попыток дестабилизации обстановки на линии соприкосновения и развязывания очередного витка кровопролития, что приводит только к разрушениям и жертвам среди наших граждан, а также гибели и ранениям украинских боевиков, - призвал он.

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