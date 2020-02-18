В результате обстрелов Украиной ЛНР ранен мирный житель, разрушены дома, повреждены коммуникации
Во время сегодняшних обстрелов, которые Украина открыла по ЛНР, ранен мирный житель. Мужчина проживает в Голубовском.
- Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу. Зафиксированы множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры, - представительство ЛНР в СЦКК.
Всего же за сегодняшний день по поселкам ЛНР выпущено:
- 06.45 из Орехова по Голубовскому (миномет 120 миллиметров 6 мин);
- 07.30 из Новотошковского по Голубовскому (артиллерия 122 миллиметров – 5 снарядов);
- 08.15 из Новотошковского по Донецкому(миномет 82 миллиметра – 3 мины);
- 08.35 из Крымского по Смелому (миномет 120 миллиметров – 12 мин, 82 миллиметра – 9 мин);
- 09.00 из Кряковка по Смелому (миномет 120 миллиметров – 12 мин);
- 09.10 из Крымского по Сокольникам (миномет 82 миллиметра – 9 мин);
- 09.15 из Новотошковского по Голубовскому (миномет 120 миллиметров – 6 мин, 82 миллиметра – 6 мин);
- 09.35 из Новотошковского по Голубовскому (артиллерия 122 миллиметра – 15 снарядов, миномет 82 миллиметра – 9 мин);
- 10.15 из Новотошковского по Голубовскому (артиллерия 122 миллиметров – 4 снаряда).
Обстрелами повреждены частные и многоэтажные дома, во многих домах вылетели стекла, несколько прямых попаданий в крыши и, как следствие, пожары. Повреждены линии ЛЭП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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