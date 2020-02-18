2020-02-18T15:10:54+03:00
Политика

«Это подлое вероломное действие украинской стороны»: Глава ЛНР сделал экстренное заявление

Леонид Пасечник отметил, что Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую Порошенко
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: пресс-службы Главы ЛНРФото: пресс-службы Главы ЛНР
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сделал экстренное заявление после неудачной попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию ЛНР.

- После неудачной попытки диверсии украинские каратели открыли артиллерийский огонь по территории Республики, - говорит Леонид Иванович. - В результате обстрелов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, несколько населенных пунктов остались без электричества и водоснабжения. Пострадали жители Республики.

Глава государства подчеркнул, что киевские силовики начали обострение ситуации на линии соприкосновения в день пятой годовщины позорного поражения украинской армии в Дебальцевской операции.

- Это подлое вероломное действие украинской стороны произошло в День окончания Чернухино-Дебальцевской операции, - отметил Пасечник. - Владимир Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником Порошенко. Призываю ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону с тем, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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