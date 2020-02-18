«Это подлое вероломное действие украинской стороны»: Глава ЛНР сделал экстренное заявление

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сделал экстренное заявление после неудачной попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию ЛНР.

- После неудачной попытки диверсии украинские каратели открыли артиллерийский огонь по территории Республики, - говорит Леонид Иванович. - В результате обстрелов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, несколько населенных пунктов остались без электричества и водоснабжения. Пострадали жители Республики.

Глава государства подчеркнул, что киевские силовики начали обострение ситуации на линии соприкосновения в день пятой годовщины позорного поражения украинской армии в Дебальцевской операции.

- Это подлое вероломное действие украинской стороны произошло в День окончания Чернухино-Дебальцевской операции, - отметил Пасечник. - Владимир Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником Порошенко. Призываю ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону с тем, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военные ЛНР ответили ВСУшникам, обстреливающим Республику из крупного калибра

Чтобы защитить своих граждан, впервые за долгое время молчаливой реакции на обстрелы со стороны Украины, ЛНР все-таки ответила "воинам света" (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU