Народная милиция ЛНР сделала экстренное заявление

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:01:19+03:00

Прибытие на место украинской атаки ОБСЕ и СЦКК способствовали прекращению боя

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Во время атаки ВСУ Народная милиция ЛНР призвала ОБСЕ повлиять на Украину. Международные наблюдатели прибыли на место и изучают территорию сегодняшнего боя.

- Отреагировав на наше обращение, международные наблюдатели ОБСЕ уже ведут мониторинг ситуации в районе Голубовского. Умелые действия наших защитников и оперативное прибытие сотрудников миссии в район обострения ситуации способствовали прекращению этой кровавой провокации украинских оккупантов.

В настоящее время обследование территории ведется международными наблюдателями с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Важно отметить, что, по данным нашей разведки, в настоящее время в зону ответственности 72 механизированной бригады прибыло подразделения ПВО.

Мы не исключаем, что украинские оккупанты в настоящее время готовят провокацию, направленную на уничтожение беспилотника ОБСЕ, чтобы потом обвиненить в этом подразделения Народной милиции, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU