2020-02-18T15:01:19+03:00
Политика

Народная милиция ЛНР сделала экстренное заявление

Прибытие на место украинской атаки ОБСЕ и СЦКК способствовали прекращению боя
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Прибывшие ОБСЕ поспособствовали прекращению бояПрибывшие ОБСЕ поспособствовали прекращению бояФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Во время атаки ВСУ Народная милиция ЛНР призвала ОБСЕ повлиять на Украину. Международные наблюдатели прибыли на место и изучают территорию сегодняшнего боя.

- Отреагировав на наше обращение, международные наблюдатели ОБСЕ уже ведут мониторинг ситуации в районе Голубовского. Умелые действия наших защитников и оперативное прибытие сотрудников миссии в район обострения ситуации способствовали прекращению этой кровавой провокации украинских оккупантов.

В настоящее время обследование территории ведется международными наблюдателями с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Важно отметить, что, по данным нашей разведки, в настоящее время в зону ответственности 72 механизированной бригады прибыло подразделения ПВО.

Мы не исключаем, что украинские оккупанты в настоящее время готовят провокацию, направленную на уничтожение беспилотника ОБСЕ, чтобы потом обвиненить в этом подразделения Народной милиции, - говорится в сообщении.

Читайте также

Украина расстреливает ЛНР из артиллерии

Доброе утро", ЛНР. западная часть трассы Бахмутка под арт обстрелом. Наблюдается резкая активизация противника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрелов Украиной ЛНР ранен мирный житель, разрушены дома, повреждены коммуникации
«Это подлое вероломное действие украинской стороны»: Глава ЛНР сделал экстренное заявление
Народная милиция ЛНР сделала экстренное заявление
Военные ЛНР ответили ВСУшникам, обстреливающим Республику из крупного калибра
Донецкий Хатико ждет хозяев в приюте "ПИФ"
ВСУ открыли огонь по Зайцево: есть попадание в жилой дом
Украина расстреливает ЛНР из артиллерии
Погода в Луганске на день: 18 февраля в Республике солнечный день, на дорогах гололед
Погода в Донецке на день: 18 февраля в городе ясный солнечный день без осадков
В Донецке сотрудники «Животные в городе» нашли семью 600 бездомным собакам и кошкам
Украинские правозащитники пожаловались в ООН, что Зеленский двести на три умножить не может