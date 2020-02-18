2020-02-18T14:16:39+03:00
Политика

Военные ЛНР ответили ВСУшникам, обстреливающим Республику из крупного калибра

Чтобы защитить своих граждан, впервые за долгое время молчаливой реакции на обстрелы со стороны Украины, ЛНР все-таки ответила «воинам света"
Ольга ГОРДО
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Информация и фотографии о согнанной украинской технике, появляются регулярно. Сейчас часть этого обстреливает ЛНР. Фото: сайт так называемой "Операція об'єднаних сил"Информация и фотографии о согнанной украинской технике, появляются регулярно. Сейчас часть этого обстреливает ЛНР. Фото: сайт так называемой "Операція об'єднаних сил"
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Сегодня утром Украина начала массированный обстрел ЛНР из крупнокалиберной артиллерии, запрещенной, кстати, минскими соглашениями. Огонь велся сразу по нескольким населенным пунктам. Под огнем ВСУ оказались поселки Голубовское, Сокольники, Донецкое и Смелое. Народная милиция ЛНР впервые за долгое время молчания, открыла ответный огонь по укрокарателям. После чего украинских СМИ тут же началась массированная клевета на Республики. Ситуацию прокомментировал официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Сегодня, вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения. Так, рано утром в районе 06.00, диверсионная группа противника в составе десяти человек выдвинулась в направление позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено, - прояснил ситуацию Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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