Украина расстреливает ЛНР из артиллерии
Несмотря на постоянные заявления президента Украины Зеленского о том, что он стремиться к миру, положение на линии разграничения резко ухудшилось. В ЛНР возросли количество и интенсивность обстрелов. Так, сегодня утром на страничке официального представителя народной милиции ЛНР подполковника Андрея Морочко, появилось сообщение, об обстреле украинскими войсками трассы Бахмутка.
- "Доброе утро", ЛНР. западная часть трассы Бахмутка под арт обстрелом. Наблюдается резкая активизация противника, - сообщает Андрей Морочко.
Обстрел начался в половине восьмого утра. Чуть позже Марочко еще раз сообщил о начавшемся обстреле и предупредил жителей обстреливаемых населенных пунктов принять меры безопасности
- Первомайск, Кировск, Голубовский, Донецкий, Фрунзе принять меры безопасности Экстренные службы: 101, 102, 103, 112
Жители поселков вдоль трассы Бахмутка сняли видео утреннего обстрела.
Обстрел Бахмутки.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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