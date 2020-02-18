2020-02-18T09:22:21+03:00
Политика

Украина расстреливает ЛНР из артиллерии

Рано утро Украина открыла огонь из артиллерии по населенным пунктам ЛНР [видео]
Ольга ГОРДО
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С утра "воины света" обстреляли ЛНР. Фото: Збройні Сили УкраїниС утра "воины света" обстреляли ЛНР. Фото: Збройні Сили України
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Несмотря на постоянные заявления президента Украины Зеленского о том, что он стремиться к миру, положение на линии разграничения резко ухудшилось. В ЛНР возросли количество и интенсивность обстрелов. Так, сегодня утром на страничке официального представителя народной милиции ЛНР подполковника Андрея Морочко, появилось сообщение, об обстреле украинскими войсками трассы Бахмутка.

- "Доброе утро", ЛНР. западная часть трассы Бахмутка под арт обстрелом. Наблюдается резкая активизация противника, - сообщает Андрей Морочко.

Обстрел начался в половине восьмого утра. Чуть позже Марочко еще раз сообщил о начавшемся обстреле и предупредил жителей обстреливаемых населенных пунктов принять меры безопасности

- Первомайск, Кировск, Голубовский, Донецкий, Фрунзе принять меры безопасности Экстренные службы: 101, 102, 103, 112

Жители поселков вдоль трассы Бахмутка сняли видео утреннего обстрела.

Обстрел Бахмутки.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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