2020-02-17T20:13:18+03:00
Политика

«Киборги» из 93-й бригады ВСУ зимой разбирают на дрова дома жителей Донбасса

В морозы украинские военные оставляют мирных жителей без крыши над головой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сколько на солдат из 93-й бригады не лей святую воду, человечнее они не станут. Фото: facebook.com/Бригада-93-ВСУСколько на солдат из 93-й бригады не лей святую воду, человечнее они не станут. Фото: facebook.com/Бригада-93-ВСУ
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Каких только хвалебных слов не написано в адрес бойцов из 93-й отдельной механизированной бригады. Это соединение в 2014 году находилось в Донецком аэропорту. И с легкой руки украинских журналистов воинов прозвали «киборгами». Сейчас эти уроды с бандеровскими микрочипами в голове воюют с мирными жителями Луганщины.

На днях солдат Марупко и старший солдат Кирко по приказу командира роты отправились искать дрова для обогрева. Подразделение дислоцируется в районе поселка Нижнее Попаснянского района. И «киборги» ничего лучшего придумать не могли, как разобрать один из жилых домов.

Хозяин не стал спорить с беспредельщиками – могли ведь и застрелить. Обратился с жалобой в полицию. На удивление, «киборгов» задержали. А ущерб оценили в 50 тысяч гривен (почти 130 тысяч рублей). Видимо, мародерство солдат из 93-й бригады достало даже украинских полицейских.

- По имеющимся сведениям, только в феврале в отделение полиции поселка Нижнее поступило более десяти жалоб на боевиков, которые разбирают частные домовладения, – сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Вот интересно, если бы Марупко и Кирко разбирали зимой дома жителей, к примеру, Галича Ивано-Франковской области. Какова была бы реакция галичан? И что бы писала по этому поводу украинская пресса?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Киборги» из 93-й бригады ВСУ зимой разбирают на дрова дома жителей Донбасса
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