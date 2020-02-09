2020-02-09T20:23:51+03:00
Общество

Танк вместо снеговика: донецкие дети возвели из снега бронемашину

Фото снежного творения опубликовали в соцсетях
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: vk.com/donetskФото: vk.com/donetsk
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С приходом настоящей зимы в Донецкую Народную Республику жители столицы сначала оказались закованы в снежные оковы – дороги замело, из-за даже в некоторых университетах отменили занятия.

Однако долгожданный снег порадовал дончан – многие ринулись кататься на горке – на «Донбасс Арене», например, развернулся настоящий горнолыжный курорт. А завораживающие сказочные пейзажи стали отличными площадками для фотографий.

Донецкие дети уже налепили, наверное, тысячи снеговиков по всему городу. Но нашлись и оригинальные ребята, которые слепили… танк! В натуральную величину. Отрадно то, что в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на «боевой машине» - красное знамя.

- Эта скульптура находится на Семашко, возле 24-й больницы, - пишет автор поста в социальной сети. – Пока другие дети лепят снеговиков, наши лепят – танки.

Фото: Данил Томашевич

Фото: Данил Томашевич

Такие творения бывают не только рукотворными, а и природа тоже преподносит свой вклад. Так на одной из улиц Донецка, из канализационного люка и ограждения образовалась башня танка.

- Такое ощущение, будто танк вкопанный, как это и в жизни бывает. Я прохожу и раз за разом думаю: «может ребятам-танкистам чайку или кофейку горячего предложить», - шутит дончанин Денис Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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