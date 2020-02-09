В Донецке радуются наконец-то наступившей зиме

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:07:46+03:00

Для детворы это возможность поиграть в снежки и покататься на санках, а для взрослых - вспомнить детство

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Мороз и солнце, день чудесный. Выходные в Донецке стоят морозные, снежные. На термометре -9. Мокрый снег, ветер и связанные с ними бедствия остались позади. А потому дончане радуются возможности всей семьей выйти на снежную горку и покататься.

Для взрослых это прекрасная возможность почувствовать себя детьми. Одной из самых популярных горок являются склоны Донбасс Арены.

- Приходим сюда всей семьей, снег у нас не часто в Донецке, а потому радуемся возможности побарахтаться в нем, - говорит дончанка Ольга, которая пришла сюда с сыном. - К тому же уже со следующей недели идет потепление.

Предлагают также прокатиться с горки и в пикник-парке «Роща», но там это удовольствие на арендованном тюбинге будет стоить 150 рублей за полчаса. А если посчитать, сколько времени вы будете взбираться в гору, то окажется полчаса – это не так уж и много.

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ИСТОЧНИК KP.RU