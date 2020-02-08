От крутых сноубордов до пакетов: Как дончане устроили на Донбасс Арене горнолыжный курорт

Шесть долгих месяцев осени, кажется, позади. И вот он – снег!

- Снег? Это такое белое и холодное? Оно еще тает? Мне бабушка о нем рассказывала. Мы его на старых фотографиях видели, - шутили совсем недавно дончане в соцсетях.

Вместе - веселее.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя не солнце, снег лежит...» Лучше Пушкина о сегодняшнем дне в Донецке и не скажешь. Буря улеглась, синее небо, яркое солнце и ослепительный снег. А потому пришлось оставить все свои многочисленные планы и айда на горку. Одна из самых популярных в городе - возле Донбасс Арены.

Предлагают прокатиться горки и в пикник-парке «Роща», но там это удовольствие на арендованном тюбинге будет стоить 150 рублей за полчаса. А если посчитать, сколько времени вы будете взбираться в гору, то окажется полчаса – это не так уж и много. А потому идем на Арену. Санки у нас собой, а все вокруг – бесплатно и принадлежит нам.

Дончане целыми семьями пришли на горку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Здесь, кажется, собрался весь Донецк! Визг стоит до небес. Пришли целыми семьями и еще неизвестно, кто больше дурачится - взрослые или дети. Некоторые даже едут в обнимку с собаками.

Преимущества Арены для катания состоит еще и в том, что тут есть как пологие горки – для новичков, так и крутые с неожиданными трамплинами – для любителей адреналина. Места хватает всем, хотя даже на беглый взгляд, здесь несколько сотен человек – одни подходят, другие, уже напоминающие снеговиков, уходят.

На тюбинге-ватрушке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эффект от горки моментальный – во-первых, сразу, как в песне, лет с десяток с плеч долой, во-вторых, без всяких косметологических хитростей, румянец и блеск в глазах, в-третьих, на скорости хотя бы ненадолго вылетают из головы всякие печали-тревоги. Лучшим дресс-кодом для горки будут горнолыжный комбинезон и ботинки. Дубленки и каблуки – не из этой оперы.

А вот в фантазии и разнообразии средств для спуска с горы дончанам не откажешь.

Самые традиционные – санки, как ни странно, по количеству проигрывали в этом году «ледянкам» - пластиковым приспособлениям всевозможных цветов и форм. В виде тарелок, лопат, корыт с ручками и без. На них может съехать даже тот, кто боится раздавить своим весом санки.

В горку, конечно, сложнее.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завоевывают популярность у дончан и надувные тюбинги – они же ватрушки.

Мне повезло даже встретить настоящего сноубордиста с профессиональной доской. Он надел свои цветные очки и так виртуозно выделывая финты промчался с самой крутой горки, что мне на миг показалось, что мы не в заснеженном Донецке, а на горнолыжном курорте, где-нибудь в Сочинской Красной Поляне.

Альпы донецкие! А что?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но народ у нас простой. Те, кто просто проезжал мимо и увидел восхитительное веселье, брали автомобильные коврики. Куда тем сноубордам?!

- А знаете, как на нем круто? К тому же помещается целая компания, - смеется парень, заметив, что я его фотографирую.

Народ у нас в Донецке смекалистый.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А кто-то приспособил для спуска с горы пакеты от гуманитарки Рината Ахметова «Поможем». Каши с консервами давно не выдают, а вот пакеты остались и на них вполне можно кататься с горки.

Символично - рядом Арена и вот эти пакеты от гуманитарки в руках девчонок.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Отдельное удовольствие после всего этого - скинуть оледеневшие варежки, каждая из которых весит не меньше килограмма, и выпить горячего чая из термоса. С корицей и лимоном!

И не забудьте про чай!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А завтра придем? Ну, пожалуйста, - просит запыхавшаяся дочка, войдя во вкус.

- Обязательно придем, снег у нас в Донецке - явление редкое, а потому никак нельзя упустить его, глядишь, через пару дней одни лужи останутся, - смеюсь я.

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