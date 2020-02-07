Нужны добровольцы для расчистки снега: Приюты для бездомных животных просят о помощи

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:47:26+03:00

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Непогода со снегопадом и ветрами стала испытанием для всех, в том числе, для братьев наших меньших.

Снег замел проходы между вольерами и без лопаты добраться к собакам очень непросто.

- Такая история каждый год, - рассказывает пиар-менеджер приюта "ПИФ" Юлия Небаба. - Все проходы заметает снегом и чтобы пробраться к животным, приходится изрядно поработать. А в это время остывает пища для наших подопечных. Мы просим отозваться людей с неравнодушным сердцем и прийти к нам на помощь. Почти 800 собак будут вам благодарны!

Такая же ситуация сложилась и еще в одном приюте "4 ЛАПКИ". Там непогода еще и деревья поваляла.

- В Донецком приюте для животных "4 ЛАПКИ" ситуация катастрофическая. Очень прошу помощи, - просит руководитель "4 ЛАПКИ" Ирина Волик. - Приют полностью был засыпан снегом, все на очистку подходов к каждому животному, ветки и деревья поломанные в вольерах, подходы как к вольеру так и к будкам засыпаны снегом и в середине вольеров все замело.

Впереди выходные, работа на свежем воздухе всегда только на пользу, а лопаты вам обещают выдать. Для желающих помочь:

приют "ПИФ" + 380 71 316 60 60

приют "4 ЛАПКИ" ул.Куприна 119в (м-н Мирный,бывший склад игрушек) +38 071 328 02 48

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ИСТОЧНИК KP.RU