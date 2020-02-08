2020-02-08T11:00:53+03:00
Происшествия

Пассажир перевернувшегося под Новоазовском автобуса Людмила Якушева: Через окно меня выбросило в сугроб и я боялась, что махина завалится на меня

В страшной аварии два человека погибли, еще двадцать два – пострадали
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пассажирский автобус несколько раз перевернулся. Фото: МЧС ДНРПассажирский автобус несколько раз перевернулся. Фото: МЧС ДНР
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Два человека погибли, двадцать два - пострадали в страшной аварии с автобусом под Новоазовском днем 6 февраля. Во время обильного снегопада он следовал по маршруту Горловка - Севастополь. Около 16.30 автобус перевернулся в кювет.

Троих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в Республиканский травматологический центр Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Троих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в Республиканский травматологический центрФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Людмила Якушева чудом уцелела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Людмила Якушева чудом уцелелаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В злополучный автобус с супругом Виктором Григорьевичем сели в Донецке возле цирка. Ехали в Севастополь в гости к дочери, - рассказывает «КП» пострадавшая дончанка Людмила Якушева, которую из Новоазовской центральной районной больницы доставили в столичную больницу Калинина (ДОКТМО). – Под Старабешево на трассе, занесенной снегом, автобус съехал в кювет. Со снежного плена нас вытащили сотрудники МЧС ДНР. Дальше ехали медленно за двумя тракторами, расчищавшими нам путь. В какой-то момент впереди на скользкой дороге развернуло фуру – сотрудники МЧС вовремя подоспели. И уже возле Новоазовска (немного не доехали до пункта пропуска) автобус стало юлить, развернуло поперек трассы, и он вылетел в кювет. Я сидела с левой стороны на 13 месте. Видела, как автобус переворачивался. Меня выбросило через окно в сугроб. Когда лежала в поле, думала, что сейчас эта махина придавит, но из багажного отделения выпали несколько сумок и автобус застыл. И тут я почувствовала острую боль в груди и услышала крики, стоны… В автобусе ехало много детей. Уцелевшие пассажиры самостоятельно выползали на улицу. Молодые ребята кинулись помогать истекающим кровью. Останавливались и проезжающие автомобили, водители помогали пострадавшим пассажирам выбираться из перевернувшегося автобуса. Слава Богу, мой муж отделался синяками, ушибами и порезами.

Пассажирский автобус несколько раз перевернулся. Фото: МЧС ДНР

Пассажирский автобус несколько раз перевернулся. Фото: МЧС ДНР

Скорая всех доставила в ЦРБ Новоазовска. Там пострадавшие пробыли ночь. Утром дончанку Людмилу Казиевну, у которой диагностировали перелом грудной клетки, отправили в ДОКТМО, а двоих горловчан Валентину Дегтяренко и Людмилу Икрину с переломами конечностей и порванными связками – в Республиканский травматологический центр.

Мать с дочерью ехали в Алупку. Людмила Геннадьевна последние пять лет с супругом и сыном Ильей (он, к счастью, не пострадал и находился в палате рядом с мамой) жила там.

Людмила работает на кафедре филологии в Крымском федеральном университете. Проводит для студентов практикумы по русскому языку. На левую ногу ей наложили гипс. Вернуться в Алупку она сможет не раньше чем через полтора месяца.

В Министерстве здравоохранения ДНР «КП» сообщили, что пострадавшие получат квалифицированную помощь в полном объеме. Среди них – трое детей.

В страшную аварию попали и крымчане. Они сильно не пострадали, поэтому уже утром следующего дня отправились домой на предоставленном перевозчиком автобусе.

- Крымчане сказали, что им нет смысла возвращаться в Донецк, - рассказывает Людмила Якушева. – Всего в злополучном автобусе находились 29 человек. Двое погибших сидели в конце салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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