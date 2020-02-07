В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии возле Новоазовска

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:40:22+03:00

Пять человек находятся в больницах Новоазовска и Донецка

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Непогода в Донецке создала немало неприятностей. Трагическое известие об аварии недалеко от Новоазовска поступило вчера вечером. По предварительным данным, водитель автобуса сообщением «Горловка - Севастополь» не справился с управлением – авто занесло в кювет. В автобусе находилось 29 человек. Двое из них погибли. Одной из погибших оказалась беременная женщина. Еще 22 человека пострадали.

О состоянии пострадавших при аварии «Комсомолке» рассказали в Министерстве здравоохранения Республики.

- Два человека с повреждениями легкой степени тяжести остаются в больнице Новоазовска. Три человека с повреждениями средней степени тяжести сегодня переведены в Республиканский травматологический центр. Остальным была оказана медицинская помощь на месте. Они были отпущены домой, - рассказали в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU