В перевернувшемся автобусе погибла беременная женщина
Сегодня в 16.30 на дороге между Новоазовском и границей с РФ произошло страшное ДТП. Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся. В результате погибло 2 человека, 22 пассажира получили различные травмы, среди которых трое - дети.
Среди погибших беременная женщина. Ее 2-летний ребенок также пострадал.
- Этот автобус следовал из Горловки в Севастополь, - сообщил глава Горловки Иван Приходько.
Как заявили в минтранс, рейс этот выполнялся легально, перевозчик лицензирован, сообщает Инсайд Донецк.
Непогода продолжается, метет мокрый снег и такие условия сохранятся, минимум, еще сутки. А потому воздержитесь пока от дальних путешествий.
Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое погибших, десятки пострадавших: предварительные итоги непогоды в Донецке за 6 февраля
Для кого-то долгожданная снежная сказка оказалась страшной трагедией (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU