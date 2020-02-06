В перевернувшемся автобусе погибла беременная женщина

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:58:37+03:00

Водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. Фото: Инсайд Донецк

Количество пострадавших в ДТП под КПП "Новоазовск" с 18 выросло до 22

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Сегодня в 16.30 на дороге между Новоазовском и границей с РФ произошло страшное ДТП. Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся. В результате погибло 2 человека, 22 пассажира получили различные травмы, среди которых трое - дети.

Среди погибших беременная женщина. Ее 2-летний ребенок также пострадал.

- Этот автобус следовал из Горловки в Севастополь, - сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Как заявили в минтранс, рейс этот выполнялся легально, перевозчик лицензирован, сообщает Инсайд Донецк.

Непогода продолжается, метет мокрый снег и такие условия сохранятся, минимум, еще сутки. А потому воздержитесь пока от дальних путешествий.

Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU