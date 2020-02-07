Спасатели ДНР освободили из снежного плена 202 человека

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:24:50+03:00

Спасатели вместе с дорожниками нередко вручную расчищали трассы от упавших деревьев. Фото: МЧС ДНР

Также из снежных заносов сотрудники МЧС вывели 34 машины и автобуса

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Весь день и ночь 6 февраля спасатели МЧС ДНР выручали жителей Республики и транспорт, которые из-за стихии оказались в снежном плену. В пресс-центре МЧС сообщили, что сотрудники ведомства спасли 202 человека, в том числе 6 детей. Из снежных заносов освобождено 34 машины и автобуса.

Тысячи жителей, не смотря на предупреждения сотрудников ГАИ и МЧС, отправились в дорогу. В итоге сотни людей в машинах и автобусах попросту застряли в дороге. Для их спасения пришлось привлекать тяжелую снегоуборочную спецтехнику. Также спасатели вместе с дорожниками нередко вручную расчищали трассы от упавших деревьев. Для обогрева, отдыха и питания спасенных жителей и самих спасателей развернуты мобильные пункты.

Работы продолжаются и сегодня. Для расчистки снега на автомобильных дорогах и оказания помощи по извлечению автомобилей из снежных заносов от МЧС привлечено 112 машин и 474 сотрудника.

В МЧС отметили, что сейчас на территории Донецкой Народной Республики и в Донецке заторов на автомобильных дорогах нет, проходимость нормальная.

Для обогрева, отдыха и питания спасенных жителей и самих спасателей развернуты мобильные пункты. Фото: МЧС ДНР

Напомним, с 6 февраля на территории Республики введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС организована круглосуточная работа межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций государственного уровня. Для жителей открыт телефон горячей линии МЧС ДНР: (062) 342 69 99, 071 342 69 99. За сутки на горячую линию МЧС поступило более 700 обращений.

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ИСТОЧНИК KP.RU