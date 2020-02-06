Глава ДНР Денис Пушилин объявил выговор министру транспорта: Некоторые населенные пункты остались заблокированы из-за снегопада

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:32:19+03:00

Непогода задала работы всем, но особенно коммунальным службам. Фото: ДАН

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Глава ДНР Денис Пушилин провел сегодня в Донецке экстренное совещание с руководителями министерств, ведомств, администраций городов и районов в связи с непогодой.

Критическая ситуация в вопросе уборки снега на автомагистралях Республики сложилась в Шахтерском, Амвросиевском, Тельмановском и Новоазовском районах на востоке ДНР. Из-за обильного снегопада некоторые населенные пункты фактически заблокированы.

- Прошлогодние снегопады некоторых ничему не научили, хотя готовиться к зимнему сезону мы начали ещё в июле прошлого года. Каждый раз уделяем внимание ГП «Автодор». Опять самые большие проблемы на трассах между населенными пунктами Республики, — отметил Пушилин. - В связи с неудовлетворительными мерами по уборке снега на дорогах объявляю выговор министру транспорта Дмитрию Подлипанову и жду срочного исправления ситуации.

Непогода продолжается, метет мокрый снег и такие условия сохранятся, минимум, еще сутки. А потому воздержитесь пока от дальних путешествий.

Если вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефону горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-361-73-78.

ИСТОЧНИК KP.RU