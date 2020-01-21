2020-01-21T17:09:20+03:00
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в отношении Донбасса Зеленский продолжает политику Порошенко

Леонид Иванович отметил, что украинская власть все так же готова убивать жителей республик
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Пасечник отметил, что лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять. Фото: пресс-службы Главы ЛНРПасечник отметил, что лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять. Фото: пресс-службы Главы ЛНР
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С приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины никаких положительных результатов по решению конфликта в Донбассе не наблюдается. Киевские силовики продолжают открывать огонь по населенным пунктам Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате обстрелов продолжает страдать мирное население – люди получают ранения, погибают, теряют жилье.

Во время проведения в незалежной выборов президента – жители ДНР и ЛНР надеялись, что, если победит Зеленский, то наступит долгожданная тишина – прекращение огня в Донбассе – одно из первых обещаний Владимира Александровича.

Однако за восемь месяцев на посту президента – Зеленский не сделал ровным счетом ничего для достижения мира. В отношении Донбасса он продолжил агрессивную политику Петра Порошенко.

В отношении Донбассе Зеленский продолжает агрессивную политику Порошенко. Фото: glavred.info

В отношении Донбассе Зеленский продолжает агрессивную политику Порошенко. Фото: glavred.info

- К сожалению, киевские силовики c начала 2020 года продолжили обстрелы мирных городов Республики. Это о многом говорит. Был один президент Украины Петр Порошенко, который осуществлял в отношении нас агрессивную политику. Президенты поменялись. Владимир Зеленский в отношении нас используют такие же методы, такие же формы, - заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Жители прифронтовых населенных пунктов республик Донбасса жалуются, что с приходом нового президента Украины обстрелы даже участились.

- Самое страшное в этой ситуации это то, что новая украинская власть все так же готова убивать жителей Донбасса, - сказал Леонид Иванович. - При этом республики Донбасса по-прежнему привержены Минским соглашениям.

Война в Донбассе продолжается шестой год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Война в Донбассе продолжается шестой годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пасечник отметил, что лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять.

- Мы всегда готовы к диалогу, мы к этому призываем украинскую сторону, в частности, Владимира Зеленского, услышать нас, - говорит Глава ЛНР. - Наша основная задача – прекратить огонь, наша задача, чтобы перестали гибнуть люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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