Глава ЛНР призвал Владимира Зеленского к диалогу

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:05:31+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает агрессивную политику в отношении Донбасса предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Владимир Зеленский в отношении нас используют такие же методы, такие же формы, - сказал Леонид Иванович. - Самое страшное в этой ситуации это то, что новая украинская власть все так же готова убивать жителей Донбасса.

Глава ЛНР отметил, что Республика привержена к выполнению Минска.

- Лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять, - подчеркнул Пасечник. - Мы всегда готовы к диалогу, мы к этому призываем украинскую сторону, в частности, Владимира Зеленского, услышать нас. Наша основная задача – прекратить огонь, наша задача, чтобы перестали гибнуть люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU