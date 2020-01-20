Генерал ВСУ Кравченко создает положительный образ Зеленского к годовщине президентства

20 Янв. 2020 2020-01-20T22:11:27+03:00

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Командующий так называемой «операцией объединенных сил» генерал украинских вооруженных формирований Владимир Кравченко создает положительный образ президента Украины Владимира Зеленского к годовщине вступления в должность гаранта конституции. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что для этого украинский генерал отдал распоряжение скрывать чрезвычайные происшествия в Донбассе, особенно связанные с небоевыми потерями. В том числе и недавнее ЧП в 72-й бригаде ВСУ, когда во время празднования досрочного получения звания «лейтенант» офицером Норовым – один солдат погиб, восемь получили ранения и была взорвана БМП.

- Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» генерал Петр Ромигайло настаивал на версии обстрела позиций одного из подразделений 72-й бригады со стороны Народной милиции ЛНР, для чего привлек представителей украинских СМИ – «1+1», «5 канал» и «ТСН» для подготовки постановочных видеорепортажей, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Однако скрыть происшествие и соврать о произошедшем не удалось.

Благодаря родственникам пострадавших военнослужащих о произошедшем стало известно в генеральном штабе ВСУ, руководство которого незамедлительно направило в соединение комплексную комиссию с целью проверки, - отметил Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU