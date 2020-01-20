«Один погибший, восемь раненых, уничтожена БМП»: В 72-й бригаде ВСУ отмечали досрочное присвоение офицеру Норову звания «лейтенант»

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:42:36+03:00

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Офицеру вооруженных формирований Украины досрочно присвоили звание «лейтенант». В честь этого события офицер Норов организовал праздник. Так сказать: накрыл стол горой. Однако «посиделки» закончились чрезвычайным происшествием.

- Один из участников торжества изрядно выпив, в нарушение техники безопасности, попытался запустить сигнальную ракету, в результате чего произошло возгорание блиндажа и детонация боекомплекта, находящегося на позиции, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

В результате ЧП один солдат погиб, восемь получили ранения разной степени сложности, был взорван БМП.

- В ходе проведения разбирательства представители генерального штаба ВСУ выяснили, что 18 января около 18.00 на позициях соединения в районе населенного пункта Золотое младший лейтенант Норов отмечал с сослуживцами досрочное присвоение очередного воинского звания «лейтенант», на данном мероприятии присутствовал также подполковник Чумак, – отметил Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU