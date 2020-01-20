2020-01-20T16:23:20+03:00
Общество

Цены на продукты и услуги ДНР и Украины: в чем разница?

В Республики сравнили стоимость основных товаров потребительской корзины
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: pravda.comФОТО: pravda.com
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Цены на товары потребительской корзины в ДНР стали меньше украинских. Примерная разница - до 30%. Об этом 20 января заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

- Госстат опубликовал данные об изменении цен. Иначе, чем шокирующей, эту статистику назвать нельзя, – сказал Муратов. – ДНР, несмотря на сложные условия, успешно идет по пути преодоления кризисных проявлений. Цены на основные продукты потребительской корзины в ДНР на 10-30 процентов меньше, чем на Украине, на транспорт – ниже в 2-6 раз, примерно во столько же отличаются тарифы на коммунальные услуги.

За последние девять лет цены на Украине выросли почти в три раза,коммунальные услуги подорожали на 440%, транспорт – на 212%, образование – на 147%, медицина – на 146%, продукты питания – на 139%.

Такой вот "европейский выбор" у незалежной.

Кстати, минимальная пенсия в Донецкой Народной Республике после повышения в январе 2020 года превысила размер аналогичной пенсии на Украине, примерно на 13 процентов.

- Мы научились экономить буквально на всем, - говорит "КП" бывшая дончанка Инга, - Снимаем квартиры на несколько человек, закупаемся в гипермаркетах - так дешевле. Про рост экономики и спасательный круг в виде кредитов МВФ нам говорят постоянно, но только просвета не видно! А еще нам пророчат подорожание сливочного масла, гречки, хлеба.

Кстати, по данным главы Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, самые высокие цены в Киеве, временно подконтрольных киевской власти городах Донецкой области, Закарпатья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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