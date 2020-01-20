2020-01-20T10:08:24+03:00
Политика

ВСУшники разгромили сельский магазин в Донбассе и подрались с покупателями

Причастны к этому военнослужащие 59-й бригады
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Двое военнослужащих 59-й бригады вооруженных формирований Украины решили сходить в поселковый магазин в Троицком, что в Донбассе. Поскольку военные считают, что им все должны – вымогают отдать товар бесплатно. Продавец отказывается. Она понимает, что за все ей придется платить из своего кармана.

ВСУшникам это не понравилось. Они стали угрожать. В этот момент в магазин зашли покупатели и начали заступаться за продавца.

- Военнослужащие украинских вооруженных формирований подрались с посетителями, а также разбили витрины и холодильник. Прибывший наряд полиции передал дебоширов сотрудникам военной службы правопорядка, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, отметив, что, командир соединения Геннадий Шаповалов скрыл произошедшее от высшего военного руководства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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