С такими врагами друзей не надо – ВСУшники по пьяни сожгли свою военную амуницию и оборудование на шесть миллионов гривен
Не первый раз ВСУ уничтожает свое собственное дорогостоящее оборудование. Как правило, подобные случаи происходят во время обильных алкогольных возлияний. Не стал исключением и этот случай. Так, военнослужащие пятьдесят шестой отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая занимает позиции под Донецком — между Авдеевкой и Песками, устроили пожар в доме, где располагалась часть. К слову, этот двухэтажный дом был отжат захысныками у мирных жителей, которых "воины света" просто выгнали на улицу, а сами расположились в их жилище. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщили в народной милиции ДНР.
- Боевики пятьдесят шестой бригады в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в незаконно занимаемом ими двухэтажном домостроении, из которого каратели выселили ранее мирных жителей и организовали себе общежитие, – говорится в сообщении.
В милиции уточнили, что в пожаре получили ожоги различной степени тяжести двое солдат. А также сожжено военного имущества на сумму более шести миллионов гривен, в том числе: бронежилеты, тепловизор, три радиостанции, а также поврежден противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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