Дневник Любавы: «Мы все живы! Все мои трое детей и четверо внуков! Но на войну все еще уходят ребята»

… Окончание.

В этом году мне исполняется 70 лет. И я понимаю, что большая часть жизни уже позади. Я буду стараться использовать оставшиеся годы, как следует.

Началось все из того, что журналисты «Комсомольской правды» попросили меня прислать мой дневник из осадного города. И тогда стала обсуждаться мысль – собрать в единое эти рваные осколки войны – дневники людей той, по прежнему страшной реальности.

Эти дневники – открытая рана. Это то, что мы уже начали прятать, заставляя себя забывать, чтобы жить дальше.

В этом году луганской поэтессе исполняется 70 летФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

30.07.14

Как болит спина. А надо было еще идти и идти. А потом на десятый этаж. Там меня ждал муж. Я знаю, что порой он плачет, когда я не вижу. И может быть, по–своему молится, хоть и не верующий.

Мне нельзя было останавливаться. Поставив воду на землю, я не разогнусь... а потом не согнусь, поднимая ее. Прости моя горькая попутчица, Ирина. Я знаю, что у тебя, просто невыносимо, болят ноги. Я вижу, как распухли коленки. Тебе нужно остановиться и посидеть. А мне нельзя. Ты посиди и отдохни. Завтра снова встретимся. Обязательно встретимся.

Ополченцы обороняют город от авианалетов украинской армииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3.08.14

Отправила детей на такси в Россию через Изварино. Сын с гипсом.

Я пишу, пишу…страшные стихи о страшном времени. Пока ночь. Пока тихо. Пока горит свеча. Я выхожу в лоджию, и напрягаю взгляд, на утонувший в темноту город. Уже полтора месяца. И мне кажется, что это навсегда... Завтра снова искать хлеб. И воду. И возможность зарядить мобильный. Потом можно будет позвонить. Надо ехать на окраину города. Там под густыми обстрелами, люди пытаются дозвониться до близких, невзирая на возможную смерть.

Неизвестно, когда это закончится. Пытаюсь понять свое состояние. Отупение и ожидание.

Луганчане бежали от обстрелов в Россию через таможенный пункт "Изварино"Фото: Николай ХИЖНЯК

25.09.14

Дали свет! Дали свет! Это не передаваемое ощущение! Если по жизни, как–то все получала по очереди. Сначала свет в деревне, потом телевизор, потом газ, в Луганске – телефон, централизованная вода… потом компьютер, потом интернет. Теперь все сразу! В течение суток!

Жаль, что я себя не видела со стороны. Какими я глазами смотрела на загоревшуюся лампочку! Ощущение, что это сон.

Включила электрочайник. Мамочки! Работает! Я осторожно, на цыпочках подошла к компьютеру. Запустился! Включила интернет. Есть!

– Люди! – закричала я на территории «Региона Луганск – 13» в Фейсбуке! Здравствуйте! Мы снова вместе!

Луганск. На снимке: взрыв машины такси в результате минометного обстрела украинской армии в центре городаФото: Александр БОЙКО

А вечером…а вечером дали воду! И бойлер добросовестно нагрел ее! Какое блаженство! Я вылила в ванную чуть ли не полбутылки геля для рук (пенки не было) и пена поднялась выше ванной.

Господи, да неужели же мне столько счастья и сразу?

Но это было не все! Зазвенел телефон! Но связь не состоялась. Это ничего! Еще состоится. Город оживает! И я оживаю!

В интернете пришло сообщение от двоих моих знакомых с других стран. Мне были еще в июне посланы деньги. Я попросила их подтвердить отсылку на своих местах, чтобы потом я могла получить через ВестерЮнион.

Стоило мне вслух мужу сказать, что пришли деньги, и скоро получу. Мои коты потребовали положенный им корм.

Ситуацию с ними я как–то не описала раньше. Опишу сейчас. По памяти.

ВСУ стреляли по Донбассу беспощадноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С деньгами было сложно и однажды, я усадила перед собой своих котов и сказала, что покупать для них по 180–250 гривен корм я уже не смогу. Что надо есть то, что едим сами. Это в основном гречка с консервами.

И коты стали безропотно это есть. А теперь, вот, услышав о прибыли в семью, позволили себе устроить забастовку. Они заслужили. Они так поддерживали нас в трудное время.

Вечером все–таки созвонилась с близкими и проговорили ночь.

Мы все живы! Все мои трое детей! Все мои четверо внуков, один из которых родился в 2014 году в начале осени.

Пять с половиной лет спустя

Война еще не закончилась… она отошла на окраины города и время от времени стучится дальним эхом в окна. По–прежнему уходят на войну солдаты. Уходят и не возвращаются. Война не прекращается. И все то, что написано в дневниках Луганчан, повторяется стократно до сих пор.

Мне пришла мысль… я ведь не одна там была! У каждого был свой мир, в котором он выживал, как мог. Я решила собрать, сколько могу, эти воспоминания в отдельной книге. Пусть не только мои дневники войдут в нее. И дневники других людей, которые я собрала. Это просто, луганчане, которые в самый разгар войны не уехали из родного города и изнутри прочувствовали все горести на себе. Горести родного Луганска. Дневники многих, кто писал свои мысли на клочках бумаги.

Меня отговаривали делать эту книгу. Мне говорили, что не надо в этом копаться, что многим до сих пор снятся страшные сны. Я и не просила у тех, кто это не хочет вспоминать. У них есть свои причины. А люди, у которых сохранилась чистейшей, душа в том времени, отдавали мне даже не набранные на компьютере тексты. Они помнили. Они хотели, чтобы все помнили. Им нечего было скрывать.

В это смутное время найти спонсора сложно. Да и… надежней его не иметь. Мир раскололся. Сознание людей тоже. При том, что замечательно видно, кто есть кто. Особенно ярко высвечиваются свои. И это здорово!

А деньги на издание? Так ведь у меня есть деньги, отложенные на последний путь. Чего они будут лежать? Пусть работают, а не отлеживаются!

Вид на город из разбитого окна здания Луганской областной администрацииФото: Александр БОЙКО

Жизнь удивительная штука! И я ее за это люблю! Пока мы живы, мы можем все! Даже возможную смерть, любовью к жизни, заставить на себя работать! И тем, она прекрасна! Ее нужно охранять, хранить в чистоте, наполнять светом и любовью.

[Часть 1], [Часть 2]

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