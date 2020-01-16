Дневник Любавы: «Отключили электричество, газ и воду... а в аптеке вместо лекарств говорили «держитесь!»

…Продолжение.

В этом году мне исполняется 70 лет. И я понимаю, что большая часть жизни уже позади. Я буду стараться использовать оставшиеся годы, как следует.

Началось все из того, что журналисты «Комсомольской правды» попросили меня прислать мой дневник из осадного города. И тогда стала обсуждаться мысль – собрать в единое эти рваные осколки войны – дневники людей той, по прежнему страшной реальности.

Эти дневники – открытая рана. Это то, что мы уже начали прятать, заставляя себя забывать, чтобы жить дальше.

В этом году луганской поэтессе исполняется 70 летФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

14.07.14

Выключили электричество. Думалось на время. Долго ждала. Газа у нас нет.

Пытаюсь на улице разжечь костер. Подставляю найденные половинки кирпичей. У меня не получается. Мне надо хотя бы для начала сварить суп из концентратов. Но ветки не загораются. Я подсовываю бумагу, она вспыхивает и, полыхнув, обжигают мне пальцы. Раньше это делал муж, когда мы ездили на пикник, потом сын.

Какой–то мужчина, видя мои мучения, подходит и молча уплотняет ветки. Становится так, чтобы быть с подветренной стороны и разжигает костер. Потом молча и глубоко заглядывает в глаза и уходит. С трудом суп сварен, и я пропахшая дымом и счастливая, несу это горячее, душистое чудо домой, на десятый этаж. Я уже не прислушиваюсь к взрывам снарядов, вою мин и грохотанью градов. У меня есть суп и есть цель донести больному мужу. А у него цель, дождаться меня живой.

Он наблюдал с лоджии, как я мучилась с костром, и может быть думал, что в такое сложное время, он свалился больной, на мою полную беззащитность в таких делах.

Война в Донбассе идет уже шестой годФото: Александр КОЦ

15-16.07.04

Сегодня был особенно сильный обстрел. По воду не нужно было идти. Сегодняшние планы – найти хлеб и приготовить кушать на два дня. В магазине очередь за хлебом. Спокойная, строгая и очень тихая... такая тишина! Освещения в магазине нет. Продавцы освещают фонариками деревянные допотопные счеты (где только нашли) и выдают хлеб и даже булочки. Хлеб пахнет жизнью. Выхожу на улицу. Город по–прежнему обстреливается. Но людей и машин много. Город живет под покрывалом смерти. Но почему–то не страшно. То ли это вера в Судьбу, справедливость или Бога... то ли отупение.

Война в Донбассе идет уже шестой годФото: Александр КОЦ

И прямо посредине дороги встречаю знакомую, точнее коллегу по перу, Светлану. Узнав друг у друга, что мы на одной стороне, счастливо друг другу улыбаемся, обнимаемся... под снарядами.

И я ей говорю, что именно сейчас, нужно писать книгу, типа репортаж... она просится в эту книгу. Я не знаю, почему я так сказала. Может быть что–то из меня прорвалось. Надо!

Вот оно! Я должна не только писать сама! Я должна собрать всех, кто пишет под снарядами.

17.07.16

День с утра не задался... а может наоборот. Попутчица, с которой я шла по воду, жаловалась на боль в ногах и попросила пойти самым коротким путем. Я как–то, не понятно для себя, заерепенилась. И сказала, что пусть она идет как хочет, а я пойду так, как считаю я...

Возле машинститута полно ополченцев. Обычно у них спрашивают люди о делах на фронте, берут боевые листки (газета была такая). Мы там остановились тоже, чтобы передохнуть. Тут вдруг вылетают несколько скорых и уезжают. Уже позже мы узнали, что там, где мы могли проходить, если бы я не отказалась, в то же время – погибли люди.

Война в Донбассе идет уже шестой годФото: Александр КОЦ

Но день еще не закончился. Придя на квартал Жукова, уже попутчица, Ирина уговаривала меня еще постоять. Потом расстались. Не знаю, как, но я споткнулась о бордюр и, упав, разбила коленку. Но самое страшное, то, что перевернулась одна баклажка и вылилась почти треть воды – с пару литров. Я готова была ее собирать с асфальта. Два литра воды! Это полтора литра супа и пол литра чая.

Я села на бордюр и горько расплакалась. Болела коленка, высыхала вода на асфальте, безвозвратно утекая в трещины. Что–то кричало от отчаяния в груди. Возможно, это было первый раз, что я заплакала за все время, когда мой город безжалостно обстреливали. Я сидела и слезы закончились.

И разные мысли крутились в голове. И надо было вставать. Тут я услышала вой, а потом взрыв мины... Как потом оказалось, что мина взорвалась там, где я могла бы быть, если бы не упала и не заплатила разбитой коленкой и двумя литрами воды, за свою жизнь...

Придя домой, мужу я ничего не рассказала. Мы по–прежнему, налили в хрустальные стаканы воду и выпили это волшебное чудо, достающиеся с таким трудом.

20.07.14

Чаще стало сжимать сердце. Надо держаться. Стою в очереди в аптеку. Очередь, еще более молчаливая, чем всегда. Подхожу к окошку. Прошу настойку пустырника и корвалол. Аптекарь, уже привычно отвечает «нету». Я растерянно смотрю на нее – «а как же?» У аптекарши грустнеют глаза. Отвечает: «Просто держаться надо». Люди в очереди вздыхают. Это война. И слова аптекаря, воспринимаются по–другому. Ничего, у меня есть дома перечная мята. Она успокаивает. И я ухожу, а в голове «надо держаться!»

Война в Донбассе идет уже шестой годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21.07.2014

Как жарко! Как медленно движется очередь! Сегодня насосная, где качают для нас воду, работает медленно. Вода бежит тоненькой струйкой... Но можно подойти без очереди и набрать воды в бутылочку для питья. Мне так плохо, что я тут же набираю в пригоршни воду и просто лью на голову. Кто–то повторяет это за мной.

22.07.14

Скотч на окнах, окна для пущей страховки от стеклянных осколков закрываем матрасами и подушками с мебели. На горизонте кроваво черные столбы домов. Неверующий муж молился Богу и матерился почти одновременно. Боженька пронёс снаряды и мины мимо.

Продолжение следует…

[Часть 1]

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