Главная симфония донецкого аэропорта: В столице ДНР презентовали фильм Семена Пегова «Позывной «Донецк»

В донецком кинотеатре «Звездочка» презентовали фильм «Позывной «Донецк». История одного аэропорта». Режиссером его стал военный корреспондент, поэт, руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов.

Миф о киборгах развенчали простые шахтеры

На презентации присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин, а среди гостей – большой друг Донбасса, рок-певица Юлия Чичерина.

15 января 5 лет назад в 2015 силами Народного ополчения был взят Донецкий аэропорт им. С. Прокофьева. Сейчас уже сложно представить, что аэропорт мог находиться под ВСУ и оттуда украинскими боевиками обстреливался весь Донецк.

Как только тогда Украина не превозносила силы ВСУ, которые стояли в аэропорту! Их называли бессмертными киборгами и наделяли сверхчеловеческими способностями. Вот она сила украинской пропаганды! Но на каждого «бессмертного киборга» всегда найдется свой шахтер с автоматом.

Показы фильма пройдут в кинотеатрах "Звездочка" и Шевченко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Всего у нас было 20 съемочных дней, начиная от рассвета до заката мы проводили съемки в аэропорту. Основной массив – это свежие интервью с участниками тех событий. Так получилось, что, когда шла эта операция, я был там, со многими ребятами мы стали друзьями, - рассказал «Комсомолке» режиссер фильма Семен Пегов. – Следующий фильм посвятим операции в Дебальцево. И он будет не последним. То есть вот задумана такая серия документальных фильмов о войне в Донбассе, где первым стал фильм об Александре Захарченко «Его Оплот».

Фильм «Позывной «Донецк» на протяжении двух часов в деталях рассказывает историю донецкого аэропорта от его открытия к ЕВРО – 2012 до войны в Донбассе, где аэропорту была отведена горячая точка.

Главные герои - среди зрителей. Фото: ДАН

Герои фильма сидели в зале

Свидетельства непосредственных участников тех героических дней сложно переоценить. Среди них были Захарченко, Гиви, Моторола. И, глядя на экран, с трудом верилось, что их больше нет, столько там энергии и веселой злости. Оказывается, Захарченко частенько находился в легендарной «девятке», где, отказавшись от особых условий, предлагаемых ему бойцами, был постоянно рядом с рацией, а стол одновременно служил ему кроватью, когда удавалось ненадолго вздремнуть.

Интересным показалось свидетельство одного из бойцов, как в перерывах между обстрелами Гиви и Моторола с детским азартом играли в танчики на своих телефонах так, как будто и не было никакой реальной войны за окном.

Но самым удивительным было осознание, что смотришь фильм, а в зале, стоит руку протянуть, сидят его участники и настоящие герои – Александр Ходаковский, Владимир Жога, Эдуард Басурин, Ахра Авидзба и многие другие. И понимаешь, что вот она – история и те, кто пишет ее, живы и они – не только твои современники, но еще и твои земляки.

Вот так краткой исторической справкой выглядят события тех лет:

«15 января первый Глава ДНР Александр Захарченко заявил об установлении контроля над донецким аэропортом. 21 января украинские войска отступили на ранее подготовленные позиции в Пески и Авдеевку. 22 января украинская сторона признала, что полностью утратила контроль над донецким аэропортом. 20 февраля представители ДНР начали разбор завалов аэропорта».

За всем этим стоит подвиг донецкого ополчения. Мало кому известно, что прекрасно вооруженной армии Украины противостояли несколько десятков ополченцев. Но у них было одно огромное преимущество – это была их земля.

А где-то рядом шла почти мирная жизнь, ходил транспорт, люди делали покупки в магазинах, учились и работали, а рядом в аэропорту шел бой за воздушную гавань. Страшно было слышать о том, как наших ребят и ВСУ разделяли этажи и то, что для наших - служило полом, для украинских боевиков – было потолком. Вдумайтесь, новый терминал удерживали 43 ополченца.

"Спецназ ГРУ" с донецким "шо"

Та же украинская пропаганда говорила, что среди них спецназ ГРУ. Однако, в речи героев фильма сплошные «шо», «гэ» да «ихние». Безыскусная речь, простые лица, но им удалось заставить бежать украинскую армию, бросая на своем пути не только боеприпасы, но и собственных раненых. Еще некоторое время украинские СМИ врали и уверяли, что аэропорт находится под ВСУ, тогда, как там уже развевались флаги ДНР.

А затем ВСУ отомстили Донецку серией терактов, одним из таких стал обстрел троллейбуса №17 на Боссе. Совсем молоденькая Юлия Михайлова, ехавшая в нем на работу, потеряла тогда руку и ногу.

- Я не трачу себя на ненависть, моя энергия направлена на созидание и на жизнь. А их пусть Бог прощает, - спокойно сказала она и при этих словах осознаешь, сколько же этой девушке довелось всего пережить, чтобы достичь такой мудрости в ее годы.

Юлия тоже присутствовала на премьере.

Когда брат на брата ...

В конце фильма прозвучала новая песня Юлии Чичериной «Воздушная гавань», в которой Семен Пегов выступил автором слов, а Юля написала музыку. Колыбельная матери, которой уже нет на свете и у которой сыновья воюют по разные стороны баррикад.

В конце фильма звучит новая песня Юлии Чичериной.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Семен Пегов представил всех причастных к созданию фильма и зал им аплодировал стоя.

- Это стало не просто стратегически важной победой, но и символом решимости наших воинов, символом несгибаемой воли наших жителей в борьбе за свободу и независимость, – сказал присутствовавший на презентации Глава ДНР Денис Пушилин и поблагодарил за память о героях.

Фильм «Позывной «Донецк» будет показан 16 января в 18.00 в кинотеатре «Звездочка», а также в кинотеатре Шевченко 16 января и 17 января в 14.00. Вход свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лично сбил 17 вражеских самолётов!» Подвиг старшего лейтенанта Михаила Кибкалова

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза – старшего лейтенанта Михаила Кибкалова, который был призван на службу из Горловки (подробнее...)